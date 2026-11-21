Estuve hablando estas últimas semanas con bastante frecuencia con mi amigo Walter Eggo. Y siempre que lo hago me obliga a recordar momentos que no se olvidan fácilmente.
El ex Batallón 121, el Cordón Ayacucho y aquellas "pequeñas historias" detrás de la historia
Las memorias y discusiones políticas detrás de la reconversión urbana del predio militar en el sur rosarino revelan antiguos debates postergados por años. El paso de predio castrense a espacio público y polo de innovación encierra tensiones institucionales que marcaron el rumbo del sur de la ciudad de Rosario.
Como en este caso, cuando me señala que los hechos más interesantes en la historia, como decía nuestro profesor de Historia de América Latina en la Maestría, se refieren siempre a la "petite histoire" de los procesos transformadores. Así fue como me dijo:
- Ahora vemos la Villa Olímpica, un Centro Acuático, el Museo del Deporte, un parque arbolado, un espacio integrado a la trama urbana, un nuevo barrio naciendo, pero es necesario no olvidar las decisiones y vicisitudes que trajeron hasta aquí ese espacio modificado. Tiene su "petite histoire" -me dice- y también "será una historia de deudas, como todas las historias verdaderas", como dice Ricardo Piglia en su cuento "Prisión Perpetua".
- Es cierto, le digo. Quién hubiera pensado en esos destinos y usos, cuando la provincia de Santa Fe le compró esos terrenos, unas treinta hectáreas, más o menos, al Ministerio de Defensa en 2006. Y en lo personal, me recuerda que allí hice el servicio militar cuando era el Regimiento 11 de Infantería, para luego convertirse en el Batallón de Comunicaciones 121.
- Recordará entonces -me dice- que había dos áreas. Una, donde estaban las barracas de los soldados, la más conocida por los conscriptos. Otra, donde estaban los edificios de connotada arquitectura, el llamado Casino de Oficiales. Todo pasó a ser propiedad de la provincia.
- Me parece que la Municipalidad ya le había puesto el ojo a ese predio hacía tiempo. ¿Cuánto se pagó y qué pensaba hacer la provincia en esos terrenos?
- Si mal no recuerdo (me dice), el predio fue valuado en casi 21 millones de pesos, aproximadamente 7 millones de dólares al tipo de cambio de entonces, "ajustado a los valores de mercado", según el Tribunal de Tasación de la Nación.
Y el destino pensado para unas cuatro o cinco hectáreas –continúa mi amigo entusiasmado- era la construcción de un hospital para la zona sur, en reemplazo del existente Hospital Provincial de la calle Alem, que data de mediados del siglo XIX.
Para el resto, no se preveía la construcción de viviendas, sino espacio abierto al uso público, con un proyecto urbanístico consensuado entre la municipalidad y los vecinos. Algunos pensaban para la zona sur, un desarrollo inmobiliario como el que existía en la zona norte de la ciudad.
- ¿Qué cambio, no? ¡De un hospital y parque público a una Villa Olímpica! Pero, durante varios años, nada se hizo al respecto... ¿cierto? (le pregunto)
- Hubo cambio de gobierno. ¿Le parece poco? (me contesta) Recién a mediados de 2012 se hicieron nuevos anuncios sobre el destino de esos terrenos. Obviamente, el nuevo gobierno provincial no coincidía con el destino pensado para el predio.
- Sí, claro (le digo). El gobierno del Frente Progresista tenía sus propias ideas para el predio, así como para la conformación de la estructura hospitalaria del sistema de salud. No hay que olvidar que la gestión municipal había inaugurado en el año 2002 el Centro Municipal Sur Rosa Ziperovich, con diseño edilicio del arquitecto portugués Álvaro Siza, sobre la avenida Uriburu.
- Pero usted sabe más que yo…
- Por favor, continúe. ¿Qué se hizo después?
- Algo recuerdo (me dice). Lo que vino después no fue sin conflicto. Le amplío. ¿Quiere? En 2011, el gobierno provincial y el Colegio de Arquitectos convocan a un Concurso Nacional de Ideas para el Ex Batallón de Comunicaciones 121, destinado a diseñar el Plan Maestro de la urbanización del predio.
El proyecto ganador, sobre 41 presentados, se centró en la intervención urbana para el desarrollo integral del hábitat, organizando el espacio con un gran parque (casi 23 hectáreas), un lago, la preservación y reciclaje de los edificios históricos de valor patrimonial (para escuela, centro de salud, seguridad y ciencia y tecnología) y un área residencial (aproximadamente 4 a 5 hectáreas), integrada a la trama urbana con la apertura de calles.
- Ya que lo nombró (lo interrumpo), parte de los edificios con valor patrimonial, que debían ser preservados, fueron efectivamente para el traslado y expansión del Polo Tecnológico Rosario (Zona i), que había sido creado en septiembre de 2000 como una asociación civil entre los gobiernos municipales y provinciales, las universidades y el sector privado, por cierto, un dato poco conocido por la ciudadanía.
Pero sigamos, usted mencionó inconvenientes en el proceso de transformación del predio, conflictos,... ¿qué pasó?
- Como usted sabe por propia experiencia (me explica Walter Eggo), las acciones de gobierno son siempre actos políticos y, muchas veces, se "partidizan". No sé si lo fue en este caso, pero lo cierto es que un grupo de vecinos, invocando la ley 10000 de Protección de Intereses Difusos, impugnó ante la justicia el llamado al concurso de ideas, algo que fue desestimado.
- Esa situación (le comento), me hace acordar a otra, que seguramente usted recordará también. Desafortunadamente, no ocurrió lo mismo con el proyecto de contención del corrimiento de la cascada del Arroyo Saladillo.
- Menos mal que en nuestro caso no fue así (me dice). El esquema del proyecto ganador del concurso, aunque no era vinculante como le señalé, sirvió de base para la aprobación por el Concejo Municipal de la Ordenanza 9027/12 del Plan Especial de Reordenamiento Urbanístico Ex Batallón 121, que desarrolló la propuesta urbana y edilicia para el predio. El diseño final se alcanzó por consenso en una audiencia pública.
- Entonces (le digo), hacia 2014 la provincia tenía la propiedad de las tierras del ex Batallón 121 y había una ordenanza municipal que fijaba los usos posibles; solo se trataba de tomar la decisión de poner en marcha la transformación del predio.
- Así es (me responde, aunque enseguida me aclara algo), pero el Estado debía hacer otras obras de infraestructura que jerarquizaran la totalidad del predio. Solo en cuatro o cinco hectáreas destinadas al complejo habitacional, era posible, para su ejecución, convocar al sector privado.
He aquí que esas tierras de alto valor económico, podían, por aquella ordenanza, entrar en el mercado de tierras urbanas y recién ahora tener un precio.
- Imagino (le digo) que todo eso requería decisión política y financiamiento presupuestorio para que fuese ejecutado,... ¿cierto?
- Claro que sí (afirma). El gobernador de entonces, Antonio Bonfatti, tomó la decisión, como antes lo había hecho con el traslado del Polo Tecnológico y la construcción del Museo del Deporte.
- ¿Y qué pasó?
- Una decisión siempre requiere el análisis y evaluación (continuó) no solo económica sino también social y política y, en este caso, además, iban por distintos carriles institucionales. Una parte tenía que ver con los recursos presupuestarios provinciales y municipales. Otra, la más delicada y compleja, a mí modo de ver, era la disposición de los lotes para el complejo habitacional.
Si me lo permite (me propone al final), a esta última se la sintetizo rápidamente: una posibilidad era vender la tierra al mejor postor, cumpliendo con todos los recaudos legales al respecto, dejando en manos del sector privado, entonces, la transformación del predio…
- Me interesa sobremanera (lo interrumpo), pero se me ocurre que era la opción más directa y despreocupada para la gestión pública: el Estado solo se ocuparía de controlar el cumplimiento de la ordenanza en cuanto al complejo residencial.
- Sí (me dice), pero había varias cuestiones a resolver…
Continuará.