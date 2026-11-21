Acerca de una gran transformación urbana

El ex Batallón 121, el Cordón Ayacucho y aquellas "pequeñas historias" detrás de la historia

Las memorias y discusiones políticas detrás de la reconversión urbana del predio militar en el sur rosarino revelan antiguos debates postergados por años. El paso de predio castrense a espacio público y polo de innovación encierra tensiones institucionales que marcaron el rumbo del sur de la ciudad de Rosario.