La generación que encontró un faro

En política, la juventud no pide permiso: empuja. Y cuando encuentra orientación, acelera. En Santa Fe ese faro existe y tiene nombre y gestión: Maximiliano Pullaro. No es una promesa abstracta; es una forma de gobernar que ordena prioridades -seguridad, producción, obra pública, oportunidades para estudiar y trabajar- y que, por eso, sostiene la imagen más sólida del país.
Que un gobierno apoye a los jóvenes, y tenga en agenda sus problemáticas, es lamentablemente, algo poco usual. En nuestra provincia, este 26 de Octubre, se disputan nueve bancas de Diputados; no da lo mismo quién las ocupe. Necesitamos voces que entiendan la agenda real de quienes son el presente y el futuro de nuestra nación. Hay que legislar para los jóvenes del interior productivo, para los que generan riqueza y persiguen oportunidades.
Ahí aparece Provincias Unidas, el espacio que están construyendo los gobernadores que gobiernan y gestionan, con Pullaro y Llaryora entre sus referentes. Plantean una alternativa de desarrollo, federalismo y sentido común frente a los extremos que ya conocemos. No se trata de un sello: es una estrategia para que el Congreso acompañe lo que las provincias hacen todos los días.
El domingo 26 de octubre tenemos la posibilidad de llevar esa lógica de gestión al Congreso. Por eso quiero que acompañemos a Gisela Scaglia, candidata de Provincias Unidas en Santa Fe. Gisela representa ese modelo que viene a denunciar los proyectos que han fallado en el país. Cuando se apela al autoritarismo y a la violencia, los que más sufren son los jóvenes. Necesitamos más ideas claras, y menos ideologías
Nuestra generación aprendió que no hay atajos. Que los cambios llegan trabajando, coordinando con municipios, universidades, cooperativas, emprendedores y el sector privado. Que el federalismo no se declama: se construye con votos y con leyes. Este 26 de octubre, hagamos que el faro ilumine más lejos.
