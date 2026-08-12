Llegan Cartas y Mensajes
Vecinos de Barrio El Pozo denuncian efluentes cloacales en la vía pública. También hay aportes de lectores de otros lugares del país, con temas de actualidad y relatos cotidianos.
VECINOS DE BARRIO EL POZO
Hace muchos meses que desde el caño que muestra en primer plano la primera de las imágenes aquí expuestas salen efluentes cloacales hacia la vía pública, precisamente sobre calle Jiménez Assua. Hicimos varios reclamos a Assa y ahora nos dicen que el problema es de competencia municipal.
Acudimos a El Litoral para que el mencionado organismo estatal resuelva tal anomalía, ya que esa agua infecciosa corre a lo largo del cordón y va formando una laguna en la esquina. Esto es sobre Jiménez Assua (esquina sureste) y su intersección con Alejandro Greca, donde está la parada de colectivos (segunda imagen).
Los vecinos no podemos convivir con agua cloacal a la vera de nuestros domicilios. Desde ya, muchas gracias.
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Inmodesto Lucero, amo de la soberbia
ALEJANDRO DE MURO
Después de leer las siguientes expresiones le quedará, a cada uno, determinar si Inmodesto Lucero es un personaje ficticio o real. Si sus dichos configuran un cúmulo de desvaríos o un reflejo cabal de sí mismo. Si es una figura aislada o concuerda con varios de los que pululan a nuestro lado. Incluso, finalmente, si algunos no pertenecemos a su arrogante cofradía.
Nuestro protagonista siempre tuvo muy en claro cuáles eran las materias que debían aprobarse para obtener el título de "Soberbio". Hoy no solo se ha graduado sino que ya transita por la maestría, según afirma. Hasta se ha inventado un nombre para armonizar con la que considera una auténtica y nada desdeñable condición. Un comité de notables evaluó sus dotes intelectuales.
Lo acusó de presumido. La réplica no se hizo esperar; argumentó que la opinión infalible y el discernimiento atinado siempre lo habían caracterizado. "¿Cómo imputarme tal mote, si nunca fallo y acompaño mi andar con sabias decisiones?", se preguntó. En ese marco de sinceramiento, los infundios jamás le hicieron mella. Lamentó la envidia que despertaban tantos halagos recibidos.
"¿Por qué rechazarlos, si todos se ajustan a la verdad?", dijo. Acto seguido, Inmodesto Lucero resolvió, por decisión propia, que la soberbia dejara de ser pecado capital para él y se convirtiera en personal e incuestionable cualidad. Al cabo de su declaración censuró la hipocresía de quienes lo denuestan pero aspiran a emularlo.
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La valentía que hace falta
MATÍAS ANÍBAL ROSSI
Señor presidente, la Constitución señala el rumbo a quienes elegimos para representarnos en democracia. Por décadas tuvimos gobiernos apartados del camino, dispendiosos y prebendarios con los amigos del poder para promover en la gente la falsa idea de un progreso sin inversión y trabajo. Fuimos una fábrica de dirigentes ricos para una sociedad pobre con el dinero falso de la emisión descontrolada.
Usted afirmó que venía a cambiar todo. Pero hace falta su compromiso en nuestro país y dejar de lado giras por el mundo que no solucionan nuestros problemas. Junto a la gente trabaje para renovar la confianza. La inflación desde hace más de un año está por encima del 30%.
El empleo formal disminuyó y según el ARCA en 2023 había 10.634.000 trabajadores en relación de dependencia y en marzo de 2026 se redujo a 10.274.000. La industria que provee más puestos de trabajo decae. Por ende los ingresos tributarios a la caja del estado no aumentan y para sostener el superávit todos los meses se eliminan más gastos, muchos imprescindibles.
En julio se recortaron gastos un 8,9% más que en julio de 2025 y las más castigadas fueron las transferencias a las universidades que se redujeron un 99%, en términos reales (Ministerio de Economía). Reconocemos que recibió un desastre de los K.
La inflación descontrolada, el abandono de la educación, salud, el sistema previsional, la infraestructura vial, etc.,... pero hoy, después de treinta y un meses de gobierno de LLA, sigue todo igual o peor. Recuerde que nuestra Carta Magna le exige trabajar por el bienestar general así que hágalo.
Y lo más importante, deje de lado su soberbia y con espíritu abierto y respeto sume ideas a las suyas. Sin ese aporte, jamás en soledad su gobierno y mucho menos usted podrá generar políticas de Estado para el progreso de todos. Como dijo alguna vez Winston Churchill: "Se necesita valentía para levantarse y hablar, también se necesita valentía para sentarse y escuchar".