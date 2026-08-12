Los problemas del tránsito no son exclusivos del macro y micro centro de la ciudad de Santa Fe. También hay inconvenientes en el norte, sobre todo cuando las reglas y las normas se cumplen poco o, directamente, no se respetan.
La paradoja de un semáforo en el norte de Santa Fe: ordena poco, congestiona mucho
Ubicado en el extremo norte de la capital provincial, el dispositivo es de cuatro tiempos pero no funciona todo el día. Cuando lo hace, provoca largas filas; cuando está intermitente, también.
Donde los límites de la capital provincial se confunden con la vecina localidad de Recreo, un semáforo genera más problemas de los que evita. Una paradoja que a diario, evidencian quienes transitan por el lugar.
Puntualmente, es la intersección de la Ruta Nacional 11 (continuidad de Blas Parera) con calle Monseñor Rodríguez. En un radio de pocos metros confluyen instituciones y comercios de importancia. A saber, una escuela, una comisaría, un centro de salud municipal, un supermercado mayorista, locales más chicos, una parada de colectivos y el acceso a dos barrios, Cabaña Leiva y Nuevo Horizonte.
A todo ese movimiento, se le suma el transporte mediano y grande de carga, que va y viene hacia la circunvalación oeste. Todo lo cual, convierte a la zona en un gran embudo. Para peor, el semáforo funciona gran parte del día en intermitente y cuando se activa complica aún más el tráfico.
Así las cosas, con el amarillo que prende y apaga, al paso lo “gana” el vehículo más grande o el conductor más intrépido; con el riesgo latente de un siniestro vial. En cuestión de metros, confluyen vías en sentido norte - sur y oeste - este.
¿Alternativas?
¿“Prender” el semáforo más tiempo y no sólo cuando cubre el horario de ingreso y salida de la Escuela José Gálvez n° 27"?
¿Pavimentar y mejorar las colectoras y banquinas; para un paso más seguro de vehículos de menor porte como motocicletas y bicicletas, de numerosa presencia en la zona?
¿Ubicar uno o más inspectores de tránsito para generar corredores fluidos a demanda del estado del tránsito?
¿Generar un acceso alternativo a la escuela y otro especial para el supermercado mayorista?
Son apenas algunas cuestiones que se podrían aplicar en la búsqueda de ordenar el tránsito caótico en el límite entre la capital santafesina y Recreo.
Otros viejos problemas
Esta transitada zona también tiene en sus espaldas los viejos problemas de falta de mantenimiento vial. La golpeada Ruta Nacional 11 se presenta en este sector, con pozos, ondulaciones y grietas; muchas de ellas peligrosas para quien la afronta con el vehículo.
Como contó varias veces El Litoral, los baches en este corredor provocan maniobras bruscas, frenos intempestivos y cruces de carril. Todo un combo que pone en riesgo la seguridad vial.
Además, la falta de banquinas seguras o calles colectoras en buen estado dificultan el tránsito habitual de la zona.