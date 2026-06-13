Hay historias deportivas que trascienden los trofeos porque hablan de algo más profundo que la victoria. Hablan de la condición humana. La muerte de Charlie Dalin, ocurrida este jueves a los 42 años, invita a mirar su trayectoria junto a la de Santiago Lange, dos navegantes de mundos distintos, generaciones distintas y geografías opuestas, pero unidos por una misma tempestad: el cáncer.
Navegar es la respuesta ante la adversidad
Las historias del francés Charlie Dalin y el argentino Santiago Lange, atravesadas por una tempestad.
Lange y Dalin no fueron héroes porque vencieron una enfermedad. Esa es una simplificación injusta. Fueron extraordinarios porque se negaron a permitir que la enfermedad definiera el sentido de sus vidas. Ambos eligieron seguir navegando cuando la lógica indicaba detenerse. Ambos entendieron que el mar, más que un escenario deportivo, era una forma de seguir siendo ellos mismos.
En 2016, Santiago Lange sorprendió al mundo al conquistar la medalla de oro olímpica en Río de Janeiro pocos meses después de una cirugía en la que le extirparon parte de un pulmón. Su imagen celebrando con la bandera argentina se convirtió en un símbolo universal de resiliencia. Pero no era la victoria sobre el cáncer lo que emocionaba: era la victoria de la pasión sobre el miedo.
Charlie Dalin recorrió un camino diferente, quizás todavía más silencioso. Mientras luchaba contra un raro cáncer gastrointestinal diagnosticado en 2023, decidió afrontar la Vendée Globe, la prueba más extrema de la vela oceánica, una vuelta al mundo en solitario, sin escalas y sin asistencia. Lo hizo prácticamente en secreto. Lo hizo mientras recibía tratamiento. Y lo hizo estableciendo un récord histórico, completando la travesía en poco menos de 65 días.
Hay algo conmovedor en esa coincidencia. Ni Lange ni Dalin buscaron convertirse en ejemplos. Ninguno construyó una narrativa épica sobre el sufrimiento. Por el contrario, ambos siguieron hablando de barcos, de viento, de estrategia, de competencia. Como si la enfermedad fuera apenas una variable más en medio de un océano inmenso. Tal vez por eso sus historias resultan tan poderosas: porque nunca se presentaron como víctimas ni como superhéroes.
El cáncer suele obligar a las personas a convivir con la incertidumbre. Y si existe un deporte que enseña a convivir con la incertidumbre es la navegación. Un regatista sabe que no controla el viento, las corrientes ni las tormentas. Solo controla sus decisiones. Lange y Dalin comprendieron esa verdad mejor que nadie. No podían decidir qué ocurría dentro de sus cuerpos, pero sí podían decidir cómo vivir mientras tanto.
Por eso la muerte de Dalin duele incluso a quienes jamás siguieron una regata oceánica. Porque se apaga un campeón que había demostrado que la grandeza no consiste en evitar las tormentas, sino en seguir avanzando cuando llegan. Como Lange, entendió que la verdadera victoria no siempre está en esa difusa línea de llegada dibujada en el agua entre dos boyas. A veces está simplemente en seguir navegando.
Y quizás allí radique el legado común de ambos. No en las medallas, ni en los récords, ni en los títulos. Sino en haber mostrado que, frente a la fragilidad de la vida, todavía es posible elegir el horizonte.