"Robo, mentiras y encubrimiento". Con esa fórmula, la fiscalía federal de Estados Unidos presentó ante un jurado de Brooklyn su caso contra Huawei. El gigante tecnológico chino enfrenta acusaciones que incluyen asociación ilícita, apropiación de secretos comerciales, fraude bancario, lavado de dinero, operaciones vinculadas con Irán y obstrucción.
El 5G es Seguridad Nacional
El juicio en Estados Unidos contra el gigante chino reabre el debate sobre la infraestructura tecnológica y la soberanía de los datos en territorio argentino.
Huawei se declaró inocente y sostiene que Washington reunió episodios empresariales diferentes para construir una conspiración. El juicio continúa y todavía no existe veredicto. La precisión jurídica importa. Pero Brooklyn no es solamente un expediente penal.
Huawei ocupa desde hace años un lugar central en una discusión mucho mayor: quién construye y controla las redes por las que circulan datos, comunicaciones, energía y servicios esenciales. Y Argentina podría estar en el medio de esa discusión.
En 2021, el ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) reunió a Ericsson, Nokia y Huawei para demostraciones públicas de 5G. Telecom informó entonces que había encendido sitios 5G en Buenos Aires con tecnología Huawei y en Rosario con Nokia.
Hoy, la propia Telecom identifica a Huawei como uno de sus proveedores estratégicos de redes móviles y fijas y entre sus principales proveedores de bienes de capital. Las telecomunicaciones modernas son multivendor: no puede afirmarse que "la red argentina sea china", pero sí que Huawei forma parte desde hace años de la infraestructura tecnológica del país.
La relación estratégica con la República Popular China cruza administraciones de distinto signo político. Néstor Kirchner estableció una asociación estratégica con Beijing en 2004. Cristina Fernández la elevó en 2014 a Asociación Estratégica Integral, acompañada por financiamiento, grandes proyectos de infraestructura y acuerdos económicos. Mauricio Macri no desmontó esa arquitectura.
Renovó el swap con China, firmó acuerdos de cooperación que incluyeron energía y tecnologías de la información, y recibió en la Casa Rosada al CEO de Huawei en la Argentina. Durante su presidencia, Telecom avanzó junto con Huawei en la virtualización de su red central. Más tarde, con Alberto Fernández al frente del gobierno, Huawei volvió a participar de las demostraciones de 5G con Enacom.
La presencia tecnológica china, por ende, no pertenece a un solo partido. Es una herencia acumulada por gobiernos argentinos sucesivos que nunca fue puesta a un debate sobre seguridad nacional. Lo novedoso es que la competencia entre Estados Unidos y China convirtió esa presencia en una cuestión estratégica.
De las antenas a Vaca Muerta
Ahí aparece Neuquén. La Cooperativa de Agua, Luz y fuerza (más conocida como CALF) avanzó con Huawei en proyectos vinculados con redes eléctricas inteligentes, conectividad de alta capacidad y un centro regional de datos. Una smart grid administra la infraestructura energética. Un datacenter almacena y procesa información. La fibra transporta datos. Y Neuquén contiene Vaca Muerta.
El embajador estadounidense Peter Lamelas llevó públicamente esa preocupación al terreno de la seguridad nacional. Vinculó Huawei, protección de datos, redes confiables e inversiones internacionales en Vaca Muerta, reflejando una posición que forma parte de la política estratégica de Washington frente a determinados proveedores tecnológicos chinos. Beijing rechaza esa interpretación.
La embajada china, además, sostiene que las acusaciones estadounidenses carecen de fundamento, acusa a Washington de sobredimensionar el concepto de seguridad nacional y afirma que el gobierno chino no exige a sus empresas entregar datos. Precisamente por eso la pregunta importante no es qué dice Washington ni qué responde Beijing. La pregunta es qué dice la Argentina.
La posición de Argentina
Javier Milei heredó toda esta arquitectura, pero su gobierno también tomó decisiones propias. En 2024 renovó el tramo activado del swap con el banco chino. Lo extendió en 2025 y, el 5 de agosto de 2026, el Banco Central renovó el acuerdo bilateral por 130.000 millones de yuanes y extendió su duración a cinco años.
Durante la campaña de 2023 sostuvo que desde el Estado no promovería negocios con China y definió a Estados Unidos e Israel como referencias de su política exterior, aunque aclaró que los privados podrían comerciar con China. En el gobierno, la política se volvió pragmática.
El canciller Pablo Quirno resumió esa posición: Argentina puede mantener relaciones comerciales con China y, simultáneamente, un alineamiento basado en otros valores. Ese pragmatismo abre una pregunta legítima sobre sus límites.
Comerciar con China es una cosa, pero construir dependencias financieras o tecnológicas en sectores estratégicos es otra. Y hasta ahora no aparece públicamente una revisión integral de la herencia tecnológica recibida de los gobiernos anteriores equivalente al giro geopolítico que Milei prometió.
Argentina no tiene por qué copiar la política estadounidense, aunque tampoco debería aceptar sin examen las garantías de Beijing. Debe evaluarse por sí misma. ¿Quién clasifica nuestra infraestructura crítica? ¿Qué controles se aplican a proveedores extranjeros?
¿Quién audita hardware, software y actualizaciones? ¿Dónde permanecen los datos? ¿Qué accesos remotos existen? ¿Qué dependencia tecnológica estamos dispuestos a aceptar durante veinte años? Eso es soberanía. Y ahí el rol de Lamelas adquiere una importancia particular.
Sus advertencias no son solamente opiniones personales: transmiten una preocupación estratégica de la administración de Donald Trump respecto de las redes, los datos y la presencia tecnológica china. Para una Argentina que busca capital estadounidense para energía, minería, tecnología e infraestructura, esas señales son relevantes.
Una alianza con Estados Unidos no significa obediencia. Y una relación comercial con China tampoco debería significar ingenuidad. El juicio de Brooklyn obliga ahora a mirar el problema con mayor atención. La justicia estadounidense determinará si Huawei es responsable de los delitos que se le imputan.
Pero la seguridad nacional funciona con otra lógica: analiza vulnerabilidades antes de que ocurran. Kirchnerismo, macrismo y peronismo construyeron durante dos décadas distintos capítulos de la relación estratégica y tecnológica con Beijing.
El gobierno de Milei recibió esa herencia prometiendo otro posicionamiento internacional, pero mantiene vínculos financieros y comerciales sustanciales con China.
Ese contraste podría necesitar una explicación. Porque Huawei ya estaba en la Argentina antes de Neuquén. Lo que hizo Neuquén es mostrar simplemente hasta dónde puede llegar la discusión. Y en Buenos Aires falta evaluar si alguien está midiendo también los riesgos.
Porque cuando están en juego los datos, las telecomunicaciones, la energía y Vaca Muerta, la cuestión no es solamente quién vende la tecnología. La cuestión es quién conserva el control. No es 5G. Es seguridad nacional.
El autor es presidente de la fundación Diplomacia Ciudadana.