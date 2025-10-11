Muchos tangos se ubican en la geografía de las prácticas culturales de protestas y entre ellos ninguno fue tan lejos como el titulado "Al pie de la Santa Cruz", que registró su nacimiento alla por el 1933, en pleno apogeo de la denominada "Década Infame".
Obra de Mario Battistella y Enrique Delfino ("Delfy"), en letra y música respectivamente. Batistella escribió más de doscientos tangos, algunos de los cuales son considerados verdaderos clásicos del género, como "Re Fa Si", "Milonguita" y otros.
Sus letras fueron creadas sobre la base de temas sociales, como el referido en esta oportunidad y "Bronca", dos clásicos. En el caso de la letra de "Al pie de la Santa Cruz", su letra es descarnada y desgarradora, cruel, tan cruel como su última estrofa:
"Mientras tanto al Pie de la Santa Cruz/ una anciana desolada llorando implora a Jesús/ Que mal te hicimos nosotros pa´darnos tanto dolor/ Ten piedad de nuestro hijo, protégelo Señor".
Entre los años 1930 y 1943 nuestro país nunca estuvo al margen de las cosas espantosas que sucedían en otras latitudes.
Nuestra soberanía popular se vio aniquilada por la interrupción del orden constitucional y el llamado "fraude patriótico", recayendo sobre el pueblo la absoluta responsabilidad del pago del peso de la crisis y la corrupción en los planos más alto del Estado, con el hambre y la desocupación apoderándose de la realidad argentina:
"Declaran la huelga/ hay hambre en las casas/ es mucho el trabajo y poco el jornal/ en ese entrevero de lucha sangrienta/ se venga de un hombre la ley patronal"
Desgarrador momento: lucha, sangre y sufrimiento en un contexto de huelga donde si bien el trabajo en la época era abundante, la "paga" era insuficiente para poder vivir, para "parar la olla", como dice el dicho popular. Lógicamente el estallido social ante la dura y cruda realidad no se hizo esperar enfrentándose a la represión con consecuencias trágicas:
"Los viejos no saben que lo condenaron/ pues miente piadosa su pobre mujer/ Quizás un milagro le lleve al indulto/ y vuelva en su casa/ las dichas de ayer"
Este tango narra la historia de un obrero al que tras una huelga con "lucha sangrienta" le aplican la denominada "Ley Patronal", que era la forma de mencionar y hacer alusión a la Ley de Residencia (ver aparte), aplicable para expulsarlo del país. La canción se centra en la angustia de la familia del condenado, especialmente en sus padres ancianos, su esposa y su pequeño hijo:
"Mientras tanto al Pie de la Santa Cruz/ una anciana desolada llorando implora a Jesús/ Por tus llagas que son santas por mi pena y mi dolor/ ten piedad de nuestro hijo, protégelo Señor/ Y el anciano que no sabe ya rezar/ con acento tembloroso también protesta a la par/ Que mal te hicimos nosotros pa´darnos tanto dolor/ y a su vez dice la anciana: 'Protégelo Señor' (...)"
Los padres, desconociendo la verdad sobre la condena de su hijo, rezan desesperadamente por un milagro que lo libere, mientras que la esposa y su hijo pequeño enfrentan la dolorosa despedida cuando él es llevado en un barco, probablemente a la prisión lejana, a de Ushuaia.
La imagen de la madre desmayándose mientras el barco se aleja subraya la profundidad de su desesperación y desamparo. Los párrafos que completan este tango de por sí no admiten comentarios, describen el calvario del detenido camino a su morada, tal vez definitiva o quizás,... a su final:
"Los pies engrillados cruzo la planchada/ la esposa lo mira, quisiera gritar/y el pibe inocente que lleva en los brazos/le dice llorando: "Yo quiero a papá. (...) Largaron amarras y el ultimo cabo/ vibró al desprenderse en todo su ser/ se pierde de vista la maldita nave/ y cae desmayada la pobre mujer (...)"
"Mientras tanto al Pie de la Santa Cruz/ una anciana desolada llorando implora a Jesús/ Que mal de hicimos nosotros pa´darnos tanto dolor/ Ten piedad de nuestro hijo, protégelo Señor".
Este tango no solo cuenta una historia personal, sino que también critica las injusticias sociales y la explotación laboral, convirtiéndose en un poderoso llamado a la reflexión sobre la compasión y la justicia en tiempos de adversidad. La repetición del ruego "¡Protégelo, señor!" resuena como un clamor universal por la protección y la misericordia en un mundo a menudo cruel e injusto.
La famosa Ley de Residencia
La ley Nº 4144, de Residencia, también conocida como "Ley Cané", fue sancionada por el Congreso de la Nación Argentina en 1902. Se trata de la normativa que permitía que el Poder Ejecutivo Nacional pudiera expulsar a los extranjeros sin un juicio previo.
Durante sus cincuenta y seis años de vigencia, hasta su derogación en 1958, los sucesivos gobiernos argentinos utilizaron diversos "criterios de expulsión", pero fundamentalmente dirigidos contra los movimientos de resistencia obrera.
En especial en sus primeros tiempos de aplicación, esta ley fue "muy útil" -según testimonios de aquellos tiempos- principalmente para expulsar a militantes anarquistas y socialistas. En ocasiones esta ley también sirvió para la deportación de tratantes de blancas y otros delincuentes, así como de espías alemanes concluida la Segunda Guerra Mundial.
Alcanzó incluso a los pequeños comerciantes (almaceneros españoles) durante las campañas peronistas "contra el agio y la especulación" entre 1948 y 1952, que llevaron a la cárcel a decenas de pequeños emprendedores a los que aplicaron severos castigos.
A grandes rasgos, diremos que cuando se trataba de extranjeros "involucrados" en algún hecho que ameretiba la intervención de los investigadores de la policía o las autoridades judiciales, el proceso incluía el pedido de aplicación de la famosa ley Nº 4144, de Residencia.
A esta norma se la llamaba "Ley Cané", por el nombre de su inspirador, Miguel Cané (1851-1905). Su interpretación literal habilitaba la expulsión del país de los extranjeros considerados "peligrosos" para el mantenimiento del orden social.
Surgió a partir de un pedido formulado por la Unión Industrial Argentina al gobierno de la Nación en 1899, a raíz del cual el entonces senador Cané presentó el denominado "Proyecto de Expulsión de Extranjeros". Su reglamentación servía tanto para impedir la entrada como para expulsar a los foráneos "cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público".
Lamentablemente, Cané, un notable escritor y célebre autor de "Juvenilia" (1884), muchas veces es recordado por este antecedente como legislador y no por la extrema calidad de su pluma.
