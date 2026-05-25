Asociación Monseñor Vicente Zazpe
Monseñor Vicente Zazpe y nuestra fecha patria
En ocasión de conmemorarse un nuevo aniversario de los acontecimientos emancipadores del año 1810, desde la Asociación Monseñor Vicente Zazpe compartimos con ustedes la homilía del recordado pastor, pronunciada en la Catedral Metropolitana de Santa Fe.
"En esta ocasión de la fiesta patria, nos reunimos junto al altar para orar al Señor. La Argentina comparte su actual momento histórico con las naciones que integran la comunidad mundial. Ella afronta problemas peculiarmente nacionales que con frecuencia son resonancias de los internacionales.
En la actual coyuntura histórica mundial, la interdependencia de los países es una realidad que marca los hechos de cada comunidad nacional. ¿Qué ocurre en nuestro país? Miremos al mundo. Son dos aspectos aparentemente diversos y sin conexión, pero complementarios y relacionados en la realidad.
En ninguna época del devenir histórico, han coexistido simultáneamente tan abrumadora cantidad de informaciones y al mismo tiempo una real dificultad para conocer qué sucede en el planeta.
El hombre contemporáneo vive asediado por un flujo y reflujo arrollador de acontecimientos y novedades, pero toda esa riqueza informativa no ayuda por sí sola a la comprensión profunda de los hechos. Más bien, genera una actitud de desconcierta y perplejidad.
Pocas veces en la historia se produce una tan vasta producción de ensayos y estudios de divulgación científica para describir los cambios en las condiciones de la vida humana. Hasta se ha inventado un vocabulario técnico, desconocido hasta ayer, pero ya insustituible porque responde a las necesidades de caracterizar los nuevos hechos, ignorados en los decenios precedentes.
La humanidad se encuentra ante nuevas situaciones que desmoronan los clásicos modelos de existencia. La naturaleza de estos cambios adquiere una dimensión planetario que compromete la vida de la especie humana y por lo tanto de cada país y de cada región. ¿Hacia dónde nos conduce esta marea? ¿Es el hombre el que domina la situación o es simplemente arrastrado sin saber hacia qué destino?
La inquietud respecto al porvenir, es uno de los signos característicos de nuestro tiempo. Como consecuencia de ese futuro incierto, han surgido instituciones especializadas y hasta nuevas ciencias que tratan de escudriñar, el futuro, a través de una peculiar pedagogía.
A la dificultad de desentrañar la profundidad del presente, se añade el interés por avizorar el futuro, y no sólo detectarlo, sino dominarlo. Todos sabemos que en este instante en algún lugar de la tierra se incuban hechos de extracción científica, técnica, económica o política que pueden modificar la vida humana en el planeta.
Como resultado de esta situación, surge la sensación de universal inseguridad. Hasta hace unos años se había creído encontrar la fórmula, incluso matemática, para medir el progreso de la sociedad. En la actualidad, muchas de esas nociones son cualificadas, discutidas y rechazadas. El desarrollo y el progreso va no equivalen sólo al aumento de la producción de bienes y servicios.
La realidad revela fehacientemente que este crecimiento se realiza a costa de una gran desigualdad en las naciones y en los pueblos. Surge entonces la pregunta crucial: ¿hacia dónde conduce este progreso circunscripto sólo a ciertas regiones, naciones o a determinados sectores sociales?
No es pues extraño que los pensadores más serios de la actualidad deriven su atención hacia factores morales y espirituales, que están en la raíz de los problemas socio-económicos y políticos. (...) La modificación de los modelos de existencia supone presupuestos filosóficos y socio-políticos implícitos en la elección y valoración de esos modelos de vida.
Es significativo que los estudios en la medida en que se han perfeccionado, han encontrado más allá de los modelos económicos-matemáticos, un mundo invisible más hondo y profundo; el mundo espiritual, cultural y moral que distingue precisamente el accionar de la persona humana.
Hoy más que nunca es necesaria la presencia de personas que dediquen su vida a la contemplación profunda de los acontecimientos; pensadores y filósofos en el sentido original del término; es decir, de aquellos que amen la sabiduría y traten de ver más allá de la turbulencia apresurada o de la acumulación de datos que proporciona la técnica para penetrar y definir los porqué y hacia dónde.
El técnico, el futurólogo o el analista, proporcionan un material indispensable. Los hechos demuestran que sería inexplicable nuestro mundo si se ignorasen sus investigaciones, estudios y prácticas, pero necesitamos ir más a fondo y más lejos.
Es necesario establecer qué se piensa del destino de la humanidad, de la felicidad del hombre, del consumismo indefinido y desigual, del hastío, la rebeldía, el desenfreno y el desgaste de los valores esenciales. Es necesario saber qué criterios inspiran a los que crean, idean y producen este tipo de civilización; qué visión del mundo los guía; qué sentido tienen del progreso y el desarrollo.
El país recuerda hoy los hechos de Mayo de 1810, polarizados todos ellos por un interno dinamismo hacia el futuro político de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los actores de Mayo respetaron y valoraron el pasado, pero previeron y en cierto modo organizaron el futuro. Tucumán no parece previsto explícitamente en Mayo, pero Mayo está en dirección a Tucumán (*).
Los acontecimientos de España y los del Río de la Plata, irán manifestando la necesidad de producir cambios políticos fundamentales. Sin embargo, las medidas iniciales de la Primera Junta, tienden a afirmar los valores educacionales y culturales que aseguren el cambio previsto desde una visión humanista y cristiana del país y de sus hombres.
La patria en 1979 no puede ni debe olvidar el pasado inmediato y mediato que la ha postrado, pero siguiendo la actitud de Mayo y del mundo de hoy ha de ponerse en posición de prospectiva.
¿Qué país queremos? ¿Con qué escala de valores? ¿Que responda a qué tipo de civilización? ¿Qué entendemos por progreso y despegue argentino? El presente es una etapa histórica con carga de signos a escrutar y señal a descifrar.
El futuro del país no es una incógnita definitiva que ya ofrece luces, una huella que puede hacerse camino, una etapa que puede organizarse, pero a condición de que como la Junta de Mayo y los pensadores del mundo contemporáneo, se avizore el porvenir, se lo proyecte y ofrezca al país en participación solidaria.
No queremos que el futuro nos sorprenda con una civilización primordialmente técnica o científica, estatista, hedonista o pasatista.
El Episcopado Latinoamericano, en el Documento de Puebla, nos previene contra una visión economicista del hombre o determinista o sicologista o estatista o tecnócrata -todas ellas en circulación latinoamericana- y nos propone una visión renovada de la dignidad personal, desde Cristo como realidad modélica.
Queremos una Argentina fundamentalmente espiritual, donde la ciencia, la técnica, el Estado, la economía y la política, estén animadas por una visión cristiana con claras connotaciones éticas, que aseguren los ideales implícitos de Mayo y explícitos de Tucumán, de una nación integrada y recreada, que tenga futuro porque sin olvidar el pasado, escudriñe el presente y prepare el porvenir".
(*) Referencia del arzobispo a la Declaración de la Indepenedencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el 9 de julio de 1816, en San Miguel de Tucumán.