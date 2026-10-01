El arbitraje santafesino volvió a tener un motivo para celebrar. Joaquín Urbani renovó este martes su contrato como árbitro profesional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una importante jornada institucional desarrollada en la ciudad de Paraná, sede de la Región Litoral Sur del Consejo Federal.
Joaquín Urbani renovó su contrato como árbitro de AFA
El representante de la Liga Santafesina de Fútbol rubricó en Paraná un nuevo vínculo profesional con la Asociación del Fútbol Argentino, que se extenderá hasta marzo de 2027. Un reconocimiento a su trayectoria y una nueva oportunidad para un árbitro surgido de la Casa Madre del fútbol santafesino.
El árbitro, nacido en Chajarí, Entre Ríos, pero representante de la Liga Santafesina de Fútbol, rubricó un nuevo vínculo que tendrá vigencia hasta marzo de 2027. De esta manera, Urbani continúa formando parte del ámbito profesional del referato y consolida un camino construido a partir del esfuerzo, la preparación y una permanente búsqueda de crecimiento.
La firma de los contratos se realizó en la sede de la Región Litoral Sur, ubicada en avenida Ramírez 1172, y reunió a autoridades, dirigentes y representantes del arbitraje de Entre Ríos y Santa Fe. En total, fueron 25 los árbitros que suscribieron sus respectivos contratos profesionales: 12 representantes entrerrianos y 13 santafesinos.
La actividad contó con la presencia de importantes referentes del Consejo Federal y del ámbito arbitral, entre ellos Javier Treuque, Sergio Pezzota, Jorge Baliño, Juan Pablo Pompei, Gustavo Rossi, Mario Echevarría, Alejandro Schneider y Carlos Lanzaro, además de autoridades arbitrales de Paraná e invitados especiales.
La jornada comenzó a las 14.30 y formó parte de una serie de actividades institucionales destinadas a fortalecer el vínculo entre las ligas del interior, el Consejo Federal y la Asociación del Fútbol Argentino.
Un premio al esfuerzo y al sacrificio
Para Joaquín Urbani, la renovación representa mucho más que la firma de un nuevo contrato. Es la confirmación de un camino que, según sus propias palabras, estuvo marcado por años de intensa dedicación y sacrificio.
“La verdad que está bueno, porque el Consejo Federal, Región Litoral Sur, se pone a disposición de los dirigentes de las Ligas para que evacúen sus dudas y se predispone a ayudarlos en lo que necesiten”, señaló Urbani en diálogo con El Litoral.
Y agregó sobre su situación personal: “Estoy muy contento. Creo que es un premio al esfuerzo y sacrificio de todos estos años, que fueron muy intensos. Obviamente que no hay que quedarse en lo conseguido e ir siempre por más”.
Con la tranquilidad de haber alcanzado un nuevo objetivo, pero con la mirada puesta en lo que viene, el árbitro santafesino remarcó que la profesión exige una preparación permanente.
“Es una profesión que no te permite relajarte en ningún momento, pero me permito disfrutar de cada logro, siendo consciente de que tengo que seguir buscando cumplir los objetivos que me propongo”, destacó con orgullo el profesional del referato.
La Casa Madre y una puerta que sigue abierta
Desde la Liga Santafesina de Fútbol celebraron especialmente la renovación del vínculo de Urbani, entendiendo que cada árbitro que alcanza el ámbito profesional representa también un logro para la institución que acompaña su formación.
El presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo, destacó el acompañamiento y las oportunidades que generan el Consejo Federal, Región Litoral Sur y la AFA para las ligas del interior, brindando herramientas y espacios para que representantes de distintas regiones puedan desarrollar sus carreras.
En ese sentido, la renovación de Urbani vuelve a poner en valor el trabajo que se realiza desde la Casa Madre del fútbol santafesino y el camino que pueden recorrer aquellos que, desde las estructuras del interior, logran abrirse paso en el fútbol profesional.
También la Unión de Árbitros Santafesinos expresó su orgullo y felicitó a Joaquín Urbani por la obtención de su nuevo contrato con la Asociación del Fútbol Argentino.
Para el arbitraje santafesino, entonces, fue una tarde especial. En Paraná no solamente se firmaron contratos: se ratificaron caminos, se reconocieron esfuerzos y se renovaron oportunidades.
Y entre esos nombres estuvo el de Joaquín Urbani, quien ahora tendrá hasta marzo de 2027 para seguir escribiendo su historia dentro del arbitraje profesional, con la misma premisa que lo acompañó hasta aquí: disfrutar cada conquista, pero nunca dejar de ir por más.