Consejo Federal, Región Litoral Sur

Joaquín Urbani renovó su contrato como árbitro de AFA

El representante de la Liga Santafesina de Fútbol rubricó en Paraná un nuevo vínculo profesional con la Asociación del Fútbol Argentino, que se extenderá hasta marzo de 2027. Un reconocimiento a su trayectoria y una nueva oportunidad para un árbitro surgido de la Casa Madre del fútbol santafesino.