Copa Túnel Subfluvial

Unión pegó primero en una semifinal cargada de emociones

En un encuentro intenso, dinámico y con situaciones cambiantes, Unión superó a Atlético Paraná por 3 a 2 en el comienzo de las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial 2026. El conjunto rojiblanco aprovechó su localía en el Campo de Deportes 8 de Enero y consiguió una diferencia mínima pensando en la revancha que se disputará en el estadio Pedro Mutio de la capital entrerriana.