La noche del martes tuvo todos los ingredientes de una verdadera semifinal. A la vera de la Laguna Setúbal, en un escenario cargado de entusiasmo y con acompañamiento de familiares y simpatizantes, Unión y Atlético Paraná ofrecieron un espectáculo entretenido, con cinco goles y emociones hasta el cierre.
Unión pegó primero en una semifinal cargada de emociones
En un encuentro intenso, dinámico y con situaciones cambiantes, Unión superó a Atlético Paraná por 3 a 2 en el comienzo de las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial 2026. El conjunto rojiblanco aprovechó su localía en el Campo de Deportes 8 de Enero y consiguió una diferencia mínima pensando en la revancha que se disputará en el estadio Pedro Mutio de la capital entrerriana.
El equipo conducido por Juan de Olivera mostró personalidad desde el inicio y rápidamente tomó protagonismo en el desarrollo del juego. Con intensidad en la mitad de la cancha y velocidad en los metros finales, el conjunto santafesino consiguió adelantarse en el marcador gracias al aporte de Agustín Benavídez, uno de los puntos altos del equipo.
Reacción de Paraná
Atlético Paraná reaccionó y dejó en claro por qué llegó a esta instancia decisiva del certamen. El elenco entrerriano apostó a la presión alta y encontró respuestas ofensivas con Francisco Giaccio, quien logró establecer la igualdad parcial en un tramo del encuentro donde la visita crecía desde lo futbolístico.
Sin embargo, Unión volvió a golpear en momentos determinantes. Gerónimo Faría apareció para desnivelar nuevamente y devolverle tranquilidad al dueño de casa. El trámite continuó abierto, con ataques constantes y espacios que ambos equipos intentaron aprovechar.
En el complemento, el desarrollo mantuvo la misma intensidad. Atlético Paraná nunca resignó su propuesta y volvió a meterse en partido gracias al tanto de Uriel Perpetto, que estableció el 2 a 2 parcial y le puso dramatismo a la definición.
Cuando parecía que la igualdad iba a sellar el resultado de la ida, apareció Dylan Grecco para marcar el tercer tanto rojiblanco y desatar el festejo de Unión. El gol terminó siendo decisivo para que el equipo santafesino llegue con una pequeña ventaja al compromiso de vuelta.
Más allá del resultado, el encuentro dejó sensaciones positivas para ambos conjuntos. Unión demostró contundencia y carácter en momentos importantes, mientras que Atlético Paraná evidenció herramientas futbolísticas suficientes para intentar revertir la serie en condición de local.
La revancha se jugará en Paraná
Con el 3 a 2 definitivo, la llave quedó completamente abierta de cara al desquite que se disputará en el estadio Pedro Mutio, aunque todavía resta confirmarse el horario oficial del encuentro. Atlético Paraná tendrá la oportunidad de definir la serie ante su gente, mientras que Unión buscará sostener la ventaja obtenida en Santa Fe.
La Copa Túnel Subfluvial continúa consolidándose como una competencia atractiva para los clubes de ambas provincias, fortaleciendo el vínculo deportivo entre Santa Fe y Entre Ríos. El torneo reúne a instituciones tradicionales de las dos ligas y cada edición despierta un gran interés entre jugadores, entrenadores y público.
La semifinal entre Unión y Atlético Paraná dejó una muestra clara de esa competitividad. El ritmo intenso, las propuestas ofensivas y la paridad futbolística transformaron el duelo en un espectáculo atractivo para quienes acompañaron la jornada en el predio rojiblanco.
La expectativa ahora se traslada a Paraná, donde se definirá uno de los finalistas del certamen. Con apenas un gol de diferencia, todo permanece abierto y la revancha promete otro capítulo cargado de tensión y emociones.
Mientras tanto, la otra semifinal comenzará a disputarse este miércoles 20 de mayo desde las 21. Universidad enfrentará a Patronato de Paraná en un encuentro que se jugará en Colonia San José. Allí también empezará a definirse el segundo boleto hacia la gran final de la Copa Túnel Subfluvial 2026.