El fútbol infantil de El Quillá volvió a escribir una página dorada. La Categoría 2016 del club del Parque del Sur se consagró campeona de la Copa de Oro de la 29ª edición de El Valesanito, uno de los torneos infantiles más prestigiosos de Sudamérica, disputado durante el fin de semana en las instalaciones del Club Libertad de San Jerónimo Norte.
El Quillá, campeón e invicto en El Valesanito
La Categoría 2016 del Tiburón conquistó la Copa de Oro de la 29ª edición de El Valesanito, en San Jerónimo Norte. Jugó ocho partidos, no perdió ninguno y recibió apenas tres goles. En la gran final igualó 0 a 0 ante Fortín de Charata y se impuso 4 a 2 por penales.
El equipo dirigido por Mauro Leoni, con la colaboración de Lucas López, completó una campaña extraordinaria: disputó ocho encuentros, no perdió ninguno y apenas recibió tres goles. El premio fue el título, conseguido después de superar una exigente definición por penales en la gran final.
El Valesanito es reconocido como “la Copa Libertadores del Fútbol Infantil” por la jerarquía de sus participantes y por la enorme convocatoria que reúne cada año. En esta edición participaron más de 5.000 chicos de diferentes edades, representando a clubes de Argentina y distintos países de Sudamérica.
Un recorrido de menor a mayor
En la Categoría 2016 participaron 40 equipos, distribuidos en ocho grupos de cinco. El Quillá integró la Zona C y comenzó su recorrido con un triunfo por 2 a 0 frente a Central San Carlos.
El jueves llegaron dos nuevas victorias, ambas por el mismo marcador. Primero derrotó a Bolivia 2022, equipo selectivo de Santa Cruz de la Sierra, y posteriormente superó a Social y Deportivo Madryn.
En el cierre de la fase clasificatoria empató 0 a 0 con Unión Sáenz Peña, de Chaco, resultado que le permitió terminar primero en su grupo y acceder a la Copa de Oro.
A partir de allí comenzó el verdadero desafío. En octavos de final, El Quillá se midió con Nacional de Montevideo y consiguió una importante victoria por 2 a 0. En cuartos protagonizó un partidazo ante Unión de Santa Fe: comenzó arriba, el Tatengue lo dio vuelta 2-1 y el Tiburón reaccionó para terminar imponiéndose 3-2.
En semifinales apareció Mac Allister de La Pampa. Fue empate 1 a 1 y, en los penales, los santafesinos tuvieron mayor precisión para ganar 4 a 2 y meterse en la gran definición.
Una final para recordar
La gran final se disputó cerca de las 21 frente a Fortín Fútbol Club de Charata, Chaco. Fue un encuentro cerrado, intenso y sin goles. El 0 a 0 obligó a definir nuevamente desde los doce pasos.
Allí volvió a aparecer la fortaleza del conjunto santafesino. El Quillá se impuso 4 a 2 en los penales y desató el festejo de jugadores, cuerpo técnico y familias que acompañaron durante todo el torneo.
La consagración premió una actuación histórica frente a algunos de los mejores equipos del continente y confirmó, una vez más, el lugar de privilegio que ocupa El Quillá en el fútbol infantil santafesino.
El plantel campeón estuvo integrado por Juan Andrés Sosa, Filippo Rossodivita, Juan Cruz Ponce Dudiuk, Manuel Giménez Corte, Juan Ignacio Tinivella Perri, Joaquín Ortiz, Justo Risso Patrón, Blas Acosta, Valentino Coffi, Facundo Cuaranta, Juan Bautista Luna Montagna, Fausto Maurutto, Guillermo Viña y Benjamín Gervasoni.
También formaron parte del plantel Constantino Abramovich, Donatto Cristaldo, Justo Forti, Antonio García, Milo Gigliotti, Tomás Insaurralde, Facundo Méndez, Vicente Miskov, Bautista Pujato, Tomás Racca, Simón Ruiz Sleive, Siro Sagardoy, Juan Manuel Safranchik, Genaro Sánchez, Lucca Temporelli, Gennaro Torielli, Agustín Veciconti y Benjamín Waiserman.
En una edición que también consagró a Colón en la 2013, Central Norte en la 2014, Godoy Cruz en la 2015, River Plate en 2017 y 2020, Racing Club en 2018 y Deportivo del Sud en 2019, El Quillá dejó su huella en la categoría 2016. Una vez más, el Tiburón está en lo más alto del fútbol infantil.