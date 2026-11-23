Fútbol Infantil

El Quillá, campeón e invicto en El Valesanito

La Categoría 2016 del Tiburón conquistó la Copa de Oro de la 29ª edición de El Valesanito, en San Jerónimo Norte. Jugó ocho partidos, no perdió ninguno y recibió apenas tres goles. En la gran final igualó 0 a 0 ante Fortín de Charata y se impuso 4 a 2 por penales.