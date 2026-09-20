Cosmos dio un paso importante en su camino dentro del Torneo Federal Amateur. Este sábado, en la cancha de Ciclón Racing y a orillas de la Laguna Setúbal, consiguió una valiosa victoria por 1-0 ante el conjunto local, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Región Litoral Sur.
Cosmos pisó fuerte y se llevó todo a orillas de la Setúbal
El equipo de Cosmos derrotó 1-0 a Ciclón Racing en barrio Guadalupe, por la cuarta fecha de la zona. Luciano Pereyra, a los 45 minutos del primer tiempo, marcó el único gol de un partido duro y muy disputado. Con el triunfo, Cosmos alcanzó a Ciclón Racing en la cima y dejó abierta la definición de la clasificación.
El encuentro tuvo como árbitro a Juan Bonnin y fue, en líneas generales, duro, parejo y muy disputado. Ninguno de los dos equipos logró imponer una diferencia clara y las situaciones frente a los arcos fueron escasas. En ese contexto, Cosmos encontró la llave en el momento justo y terminó quedándose con tres puntos de enorme importancia.
Un gol que valió tres puntos
Cuando parecía que el primer tiempo se encaminaba al descanso sin modificaciones, apareció Luciano Pereyra. A los 45 minutos, el delantero de Cosmos consiguió quebrar el cero y poner el 1-0, en una conquista que terminaría siendo decisiva para la historia del partido.
Ciclón Racing sintió el golpe, pero salió al segundo tiempo decidido a buscar la igualdad. El conjunto local sabía que un empate le alcanzaba para quedar clasificado a la próxima instancia y por eso fue adelantando sus líneas en busca del gol.
Sin embargo, Cosmos sostuvo el resultado con orden y concentración. El partido continuó siendo muy luchado, con mucha disputa en la mitad de la cancha y pocas oportunidades claras. Ciclón intentó por diferentes caminos, pero nunca pudo encontrar la precisión necesaria para vencer la resistencia visitante.
Ciclón buscó, Cosmos resistió
Sobre el cierre, Cosmos tuvo alguna posibilidad para ampliar la diferencia y liquidar definitivamente el encuentro, pero no logró aprovecharla. Ciclón Racing, en tanto, fue con todo en busca del empate que le permitiera asegurar anticipadamente su clasificación. El esfuerzo del conjunto local no alcanzó y el 1-0 se mantuvo hasta el pitazo final.
Con este resultado, Ciclón Racing y Cosmos quedaron igualados en la cima de la zona, ambos con 4 puntos en tres partidos jugados. Juventud de Esperanza, también con tres encuentros disputados, suma 2 unidades.
La definición promete emociones. Cosmos tendrá ahora que enfrentar a Juventud de Esperanza, mientras que Ciclón Racing quedará libre en la quinta jornada. En la sexta y última fecha, Juventud recibirá a Ciclón Racing, mientras que Cosmos tendrá jornada libre.
En esta zona, los dos primeros avanzarán a una nueva instancia del certamen. Por eso, cada punto tendrá un valor enorme en las dos jornadas que restan. Cosmos ya hizo su parte en Guadalupe: golpeó en el momento justo, defendió la ventaja y se llevó una victoria que lo mete de lleno en la pelea por la clasificación.