Región Litoral Sur

Cosmos pisó fuerte y se llevó todo a orillas de la Setúbal

El equipo de Cosmos derrotó 1-0 a Ciclón Racing en barrio Guadalupe, por la cuarta fecha de la zona. Luciano Pereyra, a los 45 minutos del primer tiempo, marcó el único gol de un partido duro y muy disputado. Con el triunfo, Cosmos alcanzó a Ciclón Racing en la cima y dejó abierta la definición de la clasificación.