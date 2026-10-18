Torneo Federal Amateur

Colón de San Justo festejó y se metió en cuartos

El Conquistador venció 2 a 1 a Atlético San Jorge y, con un global de 4 a 2, selló su clasificación a los cuartos de final de la Región Litoral Sur. Ignacio Mena y Augusto Sonzogni marcaron los goles del equipo de Mauricio Chiementín, que sigue alimentando su ilusión de llegar más lejos.