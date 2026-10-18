Colón de San Justo dio otro paso firme en el Torneo Regional Federal Amateur. En una tarde de emociones, lucha y festejos rojiblancos, el equipo de Mauricio Chiementín derrotó 2 a 1 a Atlético San Jorge y aseguró su lugar entre los ocho mejores de la competencia regional.
Colón de San Justo festejó y se metió en cuartos
El Conquistador venció 2 a 1 a Atlético San Jorge y, con un global de 4 a 2, selló su clasificación a los cuartos de final de la Región Litoral Sur. Ignacio Mena y Augusto Sonzogni marcaron los goles del equipo de Mauricio Chiementín, que sigue alimentando su ilusión de llegar más lejos.
Con el resultado de la serie, el global quedó 4 a 2 a favor del Conquistador, que continúa avanzando con argumentos y una ilusión que crece partido tras partido.
El conjunto de San Justo sabía que debía afrontar un compromiso exigente, ante un rival que no iba a regalar nada.
Sin embargo, volvió a mostrar personalidad para sostener su objetivo y quedarse con una victoria que desató la alegría de su gente. Ignacio Mena y Augusto Sonzogni fueron los encargados de convertir los tantos de una clasificación que se celebró con intensidad.
El pitazo final abrió paso a los abrazos, las sonrisas y el desahogo de un plantel que sigue escribiendo su propia historia en el certamen. La victoria no solamente significó superar una nueva instancia, sino también ratificar que Colón está dispuesto a competir hasta el final y a defender sus aspiraciones frente a cada desafío.
El Conquistador va por más
Ahora, el equipo de Mauricio Chiementín aguarda por la definición de la llave entre Sanjustino y Los Andes de Alcorta para conocer a su próximo adversario en los cuartos de final. Mientras tanto, en San Justo, el entusiasmo se multiplica y los hinchas empiezan a mirar con expectativa lo que viene.
El sueño rojiblanco sigue en marcha. Con trabajo, convicción y el respaldo de toda una ciudad, Colón de San Justo se metió entre los ocho mejores de la Región Litoral Sur y quiere seguir haciendo historia.
Los festejos recorrieron las calles del norte provincial y dejaron un mensaje que se escuchó con fuerza: ¡vamos, Colón de San Justo! El Conquistador ganó, clasificó y va por más.