El fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor por el fallecimiento de la madre de Lionel Scaloni.
Tapia viajó a Pujato para acompañar a Scaloni
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, llegó a la localidad santafesina de Pujato para estar junto al entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, tras el fallecimiento de su madre.
En este difícil momento personal para el entrenador campeón del mundo, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, se hizo presente en la localidad de Pujato, departamento San Lorenzo, para acompañarlo y brindarle su apoyo.
La llegada del máximo dirigente del fútbol nacional a suelo santafesino representa un gesto de cercanía y solidaridad hacia el director técnico de la Selección Argentina, quien atraviesa una situación dolorosa junto a sus familiares y seres queridos.
Pujato, el pueblo que vio crecer a Scaloni y que mantiene un vínculo especial con su historia, vuelve a convertirse en escenario de un momento significativo para el entrenador, esta vez lejos de las canchas y de los festejos deportivos.
Un gesto de acompañamiento
La presencia de Tapia pone de manifiesto el respaldo de la conducción de la AFA hacia quien lideró a la Selección Argentina en sus grandes conquistas recientes. En estas circunstancias, los resultados, los títulos y la competencia quedan en un segundo plano: lo esencial es acompañar a Scaloni y a su familia ante una pérdida irreparable.
El fútbol, que tantas veces reunió a millones de argentinos detrás de una misma emoción, también expresa su costado más humano en los momentos difíciles, con la solidaridad y el respeto como protagonistas.