La séptima fecha del torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol volvió a ratificar el gran momento que atraviesa La Perla del Oeste.
La Perla, firme y con paso de candidato
El conjunto de Recreo Sur derrotó 2 a 1 a Academia Cabrera en Santo Tomé y se mantiene como líder tras disputarse la séptima fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Santafesina. La jornada dejó además una nutrida cantidad de goles y resultados que comienzan a perfilar la lucha en lo más alto.
El equipo de Recreo Sur se impuso por 2 a 1 frente a Academia Cabrera en condición de visitante, en la vecina ciudad de Santo Tomé, y continúa liderando la tabla de posiciones con autoridad y argumentos futbolísticos que lo consolidan como uno de los principales aspirantes al título.
En un encuentro disputado y con pasajes de buen fútbol, La Perla volvió a demostrar carácter para sobreponerse a las dificultades que propone cada compromiso fuera de casa.
Academia Cabrera, por su parte, ofreció resistencia y logró mantenerse en partido, pero la eficacia del conjunto visitante terminó marcando la diferencia en los momentos clave del desarrollo.
El triunfo no solo le permite a La Perla sostenerse en lo más alto, sino también reafirmar una identidad de juego que combina solidez defensiva con oportunismo en ataque.
A medida que avanzan las fechas, el equipo continúa sumando confianza y resultados, dos factores determinantes en un campeonato que promete ser parejo hasta el final.
Goles, emociones y una tabla que se empieza a cortar
La jornada dominical se desarrolló bajo condiciones ideales para la práctica del fútbol, lo que se tradujo en partidos intensos y marcadores abultados en distintos escenarios. Uno de los encuentros más atractivos fue el triunfo de Juventud Unida por 3 a 2 frente a Náutico El Quillá, en un duelo cargado de emociones de principio a fin.
Por su parte, La Salle se impuso por la mínima ante Deportivo Santa Rosa, mientras que Independiente logró un valioso triunfo como visitante al vencer 1 a 0 a Ciclón Norte. En otro de los resultados destacados, Unión superó con claridad a Nacional por 3 a 1, ratificando su buen presente en el certamen.
En San Justo, empate
El clásico de San Justo entre Colón y Sanjustino finalizó igualado 1 a 1, en un partido equilibrado y muy disputado, donde ninguno logró imponer condiciones de manera definitiva. En tanto, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) protagonizó otro duelo vibrante al imponerse 3 a 2 frente a Cosmos.
También hubo festejo para Colón, que superó 4 a 2 a Newell’s en un encuentro con muchas emociones, mientras que Sportivo Guadalupe hizo lo propio al vencer 2 a 0 a Ateneo. En el tramo final de la jornada, Ciclón Racing derrotó 2 a 0 a Las Flores II y Nobleza se quedó con un ajustado triunfo por 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima.
Con estos resultados, la tabla comienza a mostrar una tendencia clara en la parte superior, con La Perla del Oeste marcando el ritmo y varios equipos intentando no perderle pisada. Aún queda mucho camino por recorrer, pero cada fecha empieza a tener un peso específico en la construcción de las aspiraciones de cada club.
El torneo Apertura de la Liga Santafesina continúa ofreciendo espectáculo, goles y competitividad, en un certamen donde la regularidad será clave para quienes sueñan con quedarse con el primer gran objetivo de la temporada. Mientras tanto, La Perla del Oeste disfruta del presente y sostiene, con firmeza, su lugar en la cima.