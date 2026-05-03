Fecha 7, Apertura

La Perla, firme y con paso de candidato

El conjunto de Recreo Sur derrotó 2 a 1 a Academia Cabrera en Santo Tomé y se mantiene como líder tras disputarse la séptima fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Santafesina. La jornada dejó además una nutrida cantidad de goles y resultados que comienzan a perfilar la lucha en lo más alto.