Hay regresos que se escriben con una fecha y otros que necesitan contar una historia. El de Banco Provincial a la Primera A de la Liga Santafesina pertenece definitivamente al segundo grupo.
Once años después, Banco Provincial volvió a la Primera A
El conjunto bancario venció a Nuevo Horizonte por penales, luego de igualar 1 a 1 en el Gigante de Ciudadela, y consiguió el ansiado ascenso a la máxima categoría de la Liga Santafesina. Fueron once años de espera, finales perdidas, protagonismo y frustraciones hasta que Enzo Tacca convirtió el último penal y desató una celebración inolvidable.
Once años después, el club bancario volvió a la elite del fútbol regional. Y lo hizo como tantas veces lo intentó: peleando hasta el último minuto, levantándose cuando parecía que todo estaba perdido y sin bajar los brazos.
Este sábado 28 de noviembre, en el Gigante de Ciudadela, Banco Provincial consiguió lo que durante más de una década parecía negársele.
Después de muchos campeonatos, finales, octogonales y temporadas en las que siempre estuvo entre los protagonistas, el equipo dirigido por Francisco Gosálbez derrotó a Nuevo Horizonte en la definición por penales y sacó el boleto a Primera A. No fue solamente un ascenso. Fue el final de una larga espera.
Una historia de insistir y volver a intentar
Banco había tenido un buen Apertura, aunque no pudo quedarse con el título. Su rendimiento le permitió meterse en la Zona Campeonato y continuar sumando puntos importantes. En el Clausura también fue protagonista, aunque el Octogonal le dio un golpe temprano: empató 0 a 0 con Atenas en Santo Tomé y quedó eliminado por penales.
Sin embargo, la campaña anual le abrió una nueva puerta. Banco terminó segundo con 58 puntos, solamente detrás de Santa Fe FC, que finalmente consiguió el otro ascenso después de una temporada extraordinaria. El conjunto bancario volvía a tener una oportunidad para llegar a la máxima categoría.
Del otro lado estaba Nuevo Horizonte, otro histórico protagonista de la Primera B. El Turquesa terminó tercero en la tabla anual y también había alcanzado la definición del Clausura, aunque cayó ante Santa Fe FC. Los dos conocían perfectamente lo que estaba en juego: no había mañana.
El partido comenzó favorable para Nuevo Horizonte. Cuando moría la primera etapa, Juan Fiorenza apareció para poner el 1 a 0 y darle al equipo de Cristian Molina una ventaja que pudo ampliar durante el complemento. Banco, además, debió apoyarse en grandes intervenciones de Paporello para mantenerse con vida.
Pero Gosálbez movió el banco. Giraudo, Yacono, Lammertyn, Fisicaro y Tacca ingresaron para darle mayor presencia ofensiva a un equipo que necesitaba arriesgar. Y el premio llegó.
Tacca y el penal que rompió once años de espera
A los 28 minutos del segundo tiempo, Hugo Quiroz peleó una pelota aérea y la acción terminó en los pies de Ismael Contrera. El delantero bancario, incansable durante toda la tarde, encontró el espacio y sacó un remate por encima de Chamorro para establecer el 1 a 1.
Banco pudo ganarlo. Nuevo Horizonte también tuvo sus oportunidades. Pero ninguno logró quebrar nuevamente el arco rival y el pitazo de Gastón Freyre mandó la historia a los penales.
Allí Banco volvió a hacer lo que había hecho durante todo el año: resistir, levantarse y seguir.
La tanda llegó al quinto remate de Nuevo Horizonte. Chamorro ejecutó y esta vez el palo le dijo que no. En la mitad de la cancha, los jugadores bancarios se tomaban la cabeza. Sabían que estaban a un paso de cambiar la historia del club. Entonces apareció Enzo Tacca.
El mismo jugador que había ingresado para buscar el ascenso recibió la pelota y caminó hacia el punto penal. El remate llevaba mucho más que una pelota rumbo a un arco: llevaba once años de espera, finales perdidas, frustraciones, entrenamientos, compañeros que lo intentaron antes y una camiseta que no dejó de insistir. El arquero adivinó la dirección. Pero no alcanzó.
La pelota terminó en la red y con ella se rompió una espera de once años.
El festejo fue inmediato. Lágrimas, abrazos, gritos y una emoción contenida durante demasiado tiempo invadieron el Gigante de Ciudadela. Banco Provincial volvía a Primera A.
El fútbol que durante tantos años había buscado Julio Monjo, junto a los Salinas, los jugadores y todos los que acompañaron este proceso, finalmente tuvo su recompensa.
La Liga Santafesina, con Leandro Birollo a la cabeza, saludó y felicitó al club bancario por un logro que también reconoce la perseverancia de una institución que nunca dejó de intentarlo.
Nuevo Horizonte deberá esperar. Banco Provincial, en cambio, ya puede celebrar.
Once años después, el bancario está nuevamente donde siempre quiso estar: entre los grandes de la Liga Santafesina.