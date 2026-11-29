Liga Santafesina de Fútbol

Once años después, Banco Provincial volvió a la Primera A

El conjunto bancario venció a Nuevo Horizonte por penales, luego de igualar 1 a 1 en el Gigante de Ciudadela, y consiguió el ansiado ascenso a la máxima categoría de la Liga Santafesina. Fueron once años de espera, finales perdidas, protagonismo y frustraciones hasta que Enzo Tacca convirtió el último penal y desató una celebración inolvidable.