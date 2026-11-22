Liga Santafesina de Fútbol

Cuatro candidatos van por todo en las semifinales

El Clausura Lautaro Fagioli ya tiene a sus cuatro semifinalistas. El Quillá goleó a La Salle, mientras que Universidad superó a Unión en los penales luego de empatar 2 a 2. Colón de San Justo y Sanjustino habían conseguido su pasaje durante la semana. Ahora se vienen dos cruces de alto voltaje: Sanjustino-Universidad y Colón de San Justo-El Quillá.