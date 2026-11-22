La definición del Clausura Lautaro Fagioli de la Primera A de la Liga Santafesina entró en su etapa decisiva. Este sábado quedaron definidos los dos últimos semifinalistas de los playoffs y, de esta manera, ya están los cuatro mejores equipos que continúan en carrera por el título.
Cuatro candidatos van por todo en las semifinales
El Clausura Lautaro Fagioli ya tiene a sus cuatro semifinalistas. El Quillá goleó a La Salle, mientras que Universidad superó a Unión en los penales luego de empatar 2 a 2. Colón de San Justo y Sanjustino habían conseguido su pasaje durante la semana. Ahora se vienen dos cruces de alto voltaje: Sanjustino-Universidad y Colón de San Justo-El Quillá.
El Quillá fue contundente y no dejó margen para las dudas. En una actuación sólida, el conjunto dirigido por Martín Mazzoni superó 3 a 0 a La Salle y se metió entre los cuatro mejores. Joaquín Felizia, en dos oportunidades, y Maximiliano Piccinino marcaron los goles para una victoria que reflejó lo sucedido dentro del campo de juego.
El conjunto Tiburón mostró claridad en sus conceptos, manejó los tiempos del partido y terminó imponiendo condiciones ante un La Salle que no encontró respuestas para cambiar el desarrollo. Con el triunfo, El Quillá se ganó el derecho a enfrentar en semifinales nada menos que al último campeón de la competencia, Colón de San Justo.
Universidad festejó desde los doce pasos
El otro duelo de la jornada tuvo un desenlace mucho más dramático. Universidad y Unión de Santa Fe igualaron 2 a 2 en un encuentro cargado de emociones y debieron definir el pasaje a semifinales mediante los penales.
Para la “U” marcaron Tomás Valenzuela y Brian Giménez, mientras que Simón Bigot y Tomás Torres convirtieron para el conjunto rojiblanco. Tras el empate en los 90 minutos, Universidad estuvo más firme desde los doce pasos y se impuso por 3 a 1, consiguiendo así una clasificación que le permite seguir soñando con el título.
La institución universitaria se transformó de esta manera en el rival de Sanjustino, en una semifinal que promete intensidad y que pondrá frente a frente a dos equipos con argumentos suficientes para buscar un lugar en la definición.
San Justo tendrá presencia por duplicado
Los otros dos semifinalistas ya habían asegurado su lugar durante la semana y completaron un cuadro con fuerte presencia de la ciudad de San Justo.
Colón de San Justo, vigente campeón, derrotó 3 a 1 a Ciclón Racing. Diego Pariani, Osvaldo Arroyo y Claudio Albarracín marcaron para el elenco rojiblanco, mientras que Román Cristaldo convirtió el descuento para el conjunto lagunero.
Por su parte, Sanjustino tuvo una actuación contundente y goleó 5 a 0 a La Perla del Oeste. Matías Benegas y Leandro Zabala marcaron dos goles cada uno, mientras que Nehemías González completó la goleada.
Con estos resultados, el cuadro de semifinales quedó definido. Por un lado, Sanjustino se medirá con Universidad, mientras que por el otro Colón de San Justo enfrentará a Náutico El Quillá.
Los cuatro llegan con la ilusión intacta y con un solo objetivo: atravesar la próxima instancia para instalarse en la gran definición del Clausura Lautaro Fagioli. El tramo final del campeonato promete duelos de máxima exigencia, con dos equipos de San Justo buscando mantener su protagonismo y con Universidad y El Quillá decididos a impedirlo.