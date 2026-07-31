La primera fecha dejó un amplio grupo de punteros en la Zona Sur y la segunda jornada tendrá varios enfrentamientos que comenzarán a ordenar la tabla de posiciones.
La segunda fecha comienza a perfilar a los candidatos del Oficial
Tras un estreno cargado de emociones y goles, el Torneo Oficial de la Liga Esperancina de Fútbol afrontará este fin de semana su segunda jornada. Con varios líderes en ambas zonas y cruces directos entre equipos que comenzaron con victoria, la fecha promete empezar a marcar el rumbo de una competencia que recién da sus primeros pasos, pero que ya ofrece partidos de alto voltaje.
Defensores del Oeste, que abrió el campeonato con un sólido triunfo por 2 a 0 frente a Argentino de López, buscará confirmar ese gran inicio cuando reciba a Argentino de San Carlos, un rival necesitado de recuperarse luego de caer en el estreno.
Otro de los grandes atractivos estará en el choque entre Bartolomé Mitre y Atlético Pilar. Ambos llegan con tres unidades luego de superar a Libertad de San Jerónimo Norte y Santa Clara FC, respectivamente, por lo que el vencedor dará un paso importante para mantenerse entre los protagonistas del certamen.
Atlético Franck también intentará prolongar su buen momento. Después del valioso triunfo conseguido como visitante frente a Argentino de San Carlos, ahora será local ante Libertad de San Jerónimo Norte, que buscará recuperarse tras protagonizar uno de los partidos más vibrantes de la primera jornada.
Argentino Franck, otro de los líderes con puntaje ideal, tendrá una exigente salida frente a Belgrano de Sa Pereira, mientras que Unión Esperanza y Santa Clara FC animarán un duelo con mucho en juego, ya que ambos necesitan sumar para no perder terreno en el inicio del torneo.
La programación se completa con el enfrentamiento entre Argentino de López y Unión Progresista de San Carlos Sur, dos equipos que todavía no pudieron sumar y buscarán estrenarse en la tabla.
Las posiciones muestran a Defensores del Oeste, Bartolomé Mitre, Atlético Pilar, Argentino Franck y Atlético Franck con tres puntos.
Más atrás aparecen Unión Esperanza y Belgrano de Sa Pereira con una unidad, mientras que Libertad de San Jerónimo Norte, Unión Progresista, Argentino de San Carlos, Central San Carlos, Santa Clara FC y Argentino de López todavía no lograron sumar.
La Zona Norte también tendrá un duelo entre líderes
En la Zona Norte la expectativa estará puesta en el enfrentamiento entre AD Juventud y San Lorenzo, dos equipos que comenzaron con victorias y que buscarán continuar en lo más alto del campeonato.
Unión Santo Domingo, una de las revelaciones del estreno luego de vencer 4 a 2 a Libertad de Nelson, recibirá a Juventud Unida de Humboldt con la intención de seguir por la senda del triunfo.
Alumni de Laguna Paiva también defenderá el liderazgo cuando visite a Sarmiento de Humboldt, que consiguió rescatar un empate en la primera fecha y buscará hacerse fuerte como local.
Otro de los equipos que llega entonado es Tiro Federal de Felicia, que intentará extender su buen comienzo frente a Libertad de Nelson, mientras que Boca de Nelson y Defensores de Sarmiento procurarán dejar atrás las derrotas sufridas en el debut.
Por su parte, Deportivo Elisa y Sportivo del Norte afrontarán un compromiso importante con el objetivo de conseguir su primera victoria en el certamen y comenzar a escalar posiciones.
Como sigue la programación
La programación también incluirá el encuentro interzonal entre San Martín de Progreso y Central San Carlos. El conjunto de Progreso intentará aprovechar el envión anímico de la victoria conseguida en la primera jornada, mientras que Central buscará recuperarse rápidamente para no quedar relegado en el inicio del campeonato.
Con varios equipos compartiendo la cima y enfrentamientos directos entre candidatos, la segunda fecha promete ser determinante para empezar a delinear el panorama del Torneo Oficial.
Si bien todavía queda un largo camino por recorrer, cada punto comienza a tener un valor especial en una competencia que arrancó con gran intensidad, buen nivel futbolístico y muchas emociones, elementos que alimentan la ilusión de un campeonato parejo y apasionante hasta las últimas jornadas.
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