Liga Esperancina de Fútbol

La segunda fecha comienza a perfilar a los candidatos del Oficial

Tras un estreno cargado de emociones y goles, el Torneo Oficial de la Liga Esperancina de Fútbol afrontará este fin de semana su segunda jornada. Con varios líderes en ambas zonas y cruces directos entre equipos que comenzaron con victoria, la fecha promete empezar a marcar el rumbo de una competencia que recién da sus primeros pasos, pero que ya ofrece partidos de alto voltaje.