El Torneo Clausura Lautaro Fagioli de la Liga Santafesina de Fútbol continúa avanzando y cada jornada permite observar cómo se van acomodando los protagonistas en una competencia que ingresa en un tramo cada vez más exigente.
El Clausura sigue su marcha con una fecha cargada de emociones
La competencia liguista ofreció una intensa jornada durante la tarde del sábado, con partidos atractivos, clásicos, goleadas y resultados importantes en diferentes escenarios. Colón y Cosmos igualaron 1 a 1 en el Predio 4 de Junio, mientras que Universidad, La Perla, La Salle, Indepenndiente, El Quillá, Newell's, Unión, Sanjustino, Ciclón Racing y Nobleza sumaron victorias.
La tarde del sábado volvió a entregar una interesante programación, con encuentros de buen nivel, resultados contundentes y varios equipos que consiguieron sumar tres puntos fundamentales para sus aspiraciones.
Uno de los partidos destacados se disputó en la cancha 8 del Predio 4 de Junio, donde Colón y Cosmos FC igualaron 1 a 1.
Fue un gran encuentro, con dos equipos que buscaron protagonizar el juego y ofrecieron un espectáculo atractivo. El Sabalero y el conjunto de Recreo terminaron repartiendo puntos en una tarde que tuvo al fútbol como principal protagonista.
También en la jornada sabatina, Universidad consiguió una valiosa victoria en Candioti. El conjunto universitario se impuso por 1 a 0 ante Juventud Unida, en un compromiso exigente frente a uno de los equipos que viene siendo protagonista del campeonato. El resultado le permitió al elenco de la UNL sumar tres puntos importantes fuera de casa.
Goleadas y triunfos en diferentes escenarios
La Perla del Oeste tuvo una tarde contundente y goleó 4 a 1 a Santa Rosa. El conjunto de Recreo mostró eficacia ofensiva y consiguió una diferencia amplia para seguir alimentando sus expectativas en el Clausura.
En Cabaña Leiva, La Salle se quedó con un ajustado triunfo por 1 a 0 frente a Academia Cabrera. El Colegial hizo valer la mínima diferencia para conseguir una victoria importante ante su gente.
El Quillá también tuvo motivos para celebrar lejos de casa. En la localidad de Cayastá, el Tiburón derrotó 2 a 1 a Ciclón Norte y consiguió tres puntos que fortalecen su recorrido en el certamen.
Por su parte, Newell's consiguió una destacada victoria como visitante al superar 2 a 0 a Guadalupe. Unión, en tanto, mostró contundencia y derrotó 3 a 0 a Gimnasia y Esgrima, sumando una alegría importante en su camino por el campeonato.
El clásico también tuvo dueño
Uno de los resultados que siempre despierta una atención especial en el fútbol regional fue el triunfo de Sanjustino sobre Colón de San Justo. El Verde se impuso 2 a 1 y se quedó con una nueva edición del clásico de la ciudad, en un enfrentamiento que volvió a poner en escena una rivalidad histórica y el orgullo deportivo de ambos clubes.
La jornada se completó con otros dos festejos. Ciclón Racing derrotó 2 a 0 a Nacional, mientras que Nobleza consiguió una sólida victoria en Recreo, donde superó 3 a 0 a Las Flores. Ateneo 0-Independiente 3.
Así transcurrió una nueva presentación del Clausura Lautaro Fagioli, con una Liga Santafesina que continúa ofreciendo competencia en todos sus escenarios. Los resultados empiezan a marcar diferencias, las posiciones mantienen su atractivo y cada equipo sabe que no hay demasiado margen para dejar puntos en el camino.
La pelota sigue rodando en la Casa Madre del fútbol santafesino, con el entusiasmo de los clubes, el acompañamiento de sus hinchas y la ilusión de alcanzar los objetivos deportivos en una temporada que todavía tiene mucho por ofrecer.