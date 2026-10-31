Liga Santafesina de Fútbol

El Clausura sigue su marcha con una fecha cargada de emociones

La competencia liguista ofreció una intensa jornada durante la tarde del sábado, con partidos atractivos, clásicos, goleadas y resultados importantes en diferentes escenarios. Colón y Cosmos igualaron 1 a 1 en el Predio 4 de Junio, mientras que Universidad, La Perla, La Salle, Indepenndiente, El Quillá, Newell's, Unión, Sanjustino, Ciclón Racing y Nobleza sumaron victorias.