Torneo Clausura

La Perla festejó en casa y se adueñó del clásico de Recreo

Con gol de Amir Navarro, el equipo de Andrés Formento derrotó 1 a 0 al Deportivo Nobleza, conducido por Mario Donetti. En un estadio colmado y con un buen marco, el conjunto local se quedó con un duelo intenso, disputado y cargado de emociones. La visita jugó gran parte del encuentro con diez hombres, pero nunca dejó de luchar.