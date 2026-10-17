La ciudad de Recreo vivió una verdadera fiesta futbolera. La Perla del Oeste y el Deportivo Nobleza volvieron a encontrarse en una nueva edición del clásico, con las tribunas colmadas, un clima de enorme expectativa y dos equipos dispuestos a dejarlo todo por quedarse con la victoria.
La Perla festejó en casa y se adueñó del clásico de Recreo
Con gol de Amir Navarro, el equipo de Andrés Formento derrotó 1 a 0 al Deportivo Nobleza, conducido por Mario Donetti. En un estadio colmado y con un buen marco, el conjunto local se quedó con un duelo intenso, disputado y cargado de emociones. La visita jugó gran parte del encuentro con diez hombres, pero nunca dejó de luchar.
No quedó lugar disponible en las instalaciones del conjunto local, mientras que la tribuna destinada a la parcialidad visitante también lució repleta.
En ese escenario, La Perla terminó celebrando un triunfo tan ajustado como valioso. El 1 a 0 le permitió quedarse con el orgullo de Recreo, gracias a una conquista de Amir Navarro, en un encuentro que tuvo intensidad, disputas en cada sector y momentos de buen fútbol.
Durante la primera parte, el trámite fue equilibrado. Ambos equipos buscaron imponer condiciones, con mucha lucha en la mitad de la cancha y pocas concesiones. Sin embargo, cuando el partido transitaba por ese camino de paridad, apareció la diferencia que terminaría marcando la historia del clásico.
Navarro golpeó y llegó la expulsión
La Perla encontró la ventaja por intermedio de Amir Navarro, quien aprovechó una situación favorable para establecer el 1 a 0. La alegría local tuvo rápidamente otro punto a favor del ganador luego de una acción de riesgo ante un rival, el árbitro Gastón Freyre interpretó que existió una conducta violenta y decidió expulsar a Matías Mena con tarjeta roja directa.
La decisión significó un baldazo de agua fría para Nobleza, que se encontró con la obligación de afrontar el resto del encuentro en inferioridad numérica. El primer tiempo concluyó con la ventaja para el equipo de Andrés Formento, aunque todavía quedaba mucho por resolver.
En el complemento, el conjunto dirigido por Mario Donetti redobló sus esfuerzos. Con un hombre menos, buscó sostener la intensidad, adelantó sus intenciones y procuró encontrar los caminos para alcanzar la igualdad. El esfuerzo de la visita fue evidente, pero enfrente tuvo a un rival que supo interpretar las necesidades del partido.
La Perla resistió y celebró con su gente
Con el correr de los minutos, La Perla consiguió afirmarse, adueñarse de la pelota y aprovechar los espacios que dejaba un Nobleza obligado a arriesgar. La solidez del conjunto local resultó determinante para administrar la ventaja y mantener a raya los intentos de su adversario.
Nobleza nunca dejó de luchar, aunque le costó encontrar claridad para quebrar la última línea del dueño de casa. La inferioridad numérica y el desgaste acumulado fueron condicionando sus posibilidades, mientras La Perla se acercaba cada vez más a una victoria que terminaría desatando el festejo.
El pitazo final confirmó el 1 a 0 y abrió paso a la celebración en las dos tribunas del conjunto local. Del otro lado quedó el lamento de Nobleza, que realizó un esfuerzo destacado, pero no logró torcer el resultado.
El clásico volvió a demostrar que en Recreo el fútbol se vive de una manera especial. Con un estadio colmado, pasión en las tribunas y una disputa intensa dentro del campo, La Perla se quedó con tres puntos y, sobre todo, con el orgullo de celebrar ante su gente.
Todos los resultados
La Perla 1-0 Nobleza; Ateneo Inmaculada 2-2 Las Flores II; Juventud Unida 2-0 Newell's; Colón de San Justo 2-0 Independiente; La Salle 7-0 Deportivo Santa Rosa; Ciclón Norte 1-0 Nacional; Unión 0-1 Academia Cabrera; Gimnasia y Esgrima 0-1 Náutico El Quillá.
La principales posiciones
Zona A: Juventud Unida 17, puntos, Colón de San Justo, 15 y Deportivo Nobleza, 13.
Zona B: Náutico El Quillá, 18 puntos; Sanjustino, 17; La Salle, 13.