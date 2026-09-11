La pelota volvió a rodar y el Clausura Lautaro Fagioli de Primera A empieza a tomar temperatura. La Liga Santafesina transita la cuarta fecha de su principal categoría y, como suele suceder, hay partidos que generan una expectativa especial.
Ateneo-La Salle, el clásico que se roba todas las miradas
La cuarta fecha del Clausura Lautaro Fagioli comenzó con acción en Cayastá y barrio Ciudadela, continuó este jueves y tendrá su jornada central este sábado. A la vera de la autopista, Ateneo Inmaculada y La Salle protagonizarán una nueva edición del tradicional Clásico de los Colegios.
Esta vez, todas las miradas estarán puestas en la vera de la autopista, donde Ateneo Inmaculada y La Salle volverán a encontrarse para escribir otro capítulo de una historia que trasciende los 90 minutos.
La fecha comenzó este miércoles con tres encuentros. En Cayastá, Ciclón Norte y Ciclón Racing protagonizaron un partido intenso que terminó igualado 1 a 1. En barrio Ciudadela, Sanjustino dio otro paso importante al superar por 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima.
Además, Cosmos y Colón de San Justo ofrecieron un encuentro cargado de emociones, con victoria visitante por 3 a 2.
Pero la atención principal quedó reservada para el sábado. El calendario tendrá como plato fuerte el enfrentamiento entre Ateneo Inmaculada y La Salle, dos instituciones que conocen perfectamente el significado de este clásico.
Será una tarde especial, de esas que se viven de manera diferente, porque más allá de los puntos en juego aparece el orgullo, la historia y esa sana rivalidad que caracteriza al fútbol de los colegios.
Un clásico con la historia
Ateneo y La Salle volverán a verse las caras en un duelo que siempre despierta interés. Cada pelota dividida, cada llegada y cada gol adquieren un valor diferente cuando enfrente está el vecino de tantas jornadas compartidas. En estos partidos no importa demasiado la posición en la tabla: el clásico tiene su propia lógica.
El encuentro está programado para las 16 y tendrá como árbitro a Maximiliano Moya. Será, sin dudas, uno de los grandes atractivos de la cuarta fecha del Clausura Lautaro Fagioli, un campeonato que lleva el nombre de Lautaro Fagioli y que continúa recorriendo los distintos escenarios del fútbol santafesino.
La jornada sabatina también tendrá otros cruces importantes. En el estadio Brigadier López, Colón recibirá a Deportivo Nobleza, con Enzo Silvestre como árbitro. Universidad se medirá con Las Flores II, bajo el control de Nicolás Mottier, mientras que Náutico El Quillá enfrentará a Deportivo Santa Rosa, con Ángel Cristoforato como juez principal.
Cinco partidos para cerrar la fecha
La programación se completará además con el encuentro entre Academia AC y Nacional, que tendrá a Juan Bonnín como árbitro. De esta manera, serán cinco los partidos encargados de bajar el telón de una fecha que comenzó a mitad de semana y que tendrá su jornada de cierre este sábado.
El Clausura Lautaro Fagioli sigue avanzando y cada fecha empieza a entregar señales importantes. Algunos buscan afirmarse arriba, otros necesitan sumar para recuperar terreno y todos saben que todavía queda mucho camino por recorrer.
En ese escenario, Ateneo y La Salle tendrán una motivación adicional. Porque los clásicos no se explican solamente desde los números. Se juegan con la camiseta, con la memoria de los enfrentamientos anteriores y con la ilusión de quedarse con una victoria que siempre vale un poco más.
Este sábado, a las 16, la vera de la autopista volverá a vestirse de clásico. Ateneo Inmaculada y La Salle están listos para otra edición del Clásico de los Colegios. La pelota será la protagonista, pero la pasión, como siempre, será la que marque el pulso de una tarde muy especial para el fútbol santafesino.