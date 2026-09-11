Liga Santafesina de Fútbol

Ateneo-La Salle, el clásico que se roba todas las miradas

La cuarta fecha del Clausura Lautaro Fagioli comenzó con acción en Cayastá y barrio Ciudadela, continuó este jueves y tendrá su jornada central este sábado. A la vera de la autopista, Ateneo Inmaculada y La Salle protagonizarán una nueva edición del tradicional Clásico de los Colegios.