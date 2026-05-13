Fortalece su proyecto

Sportivo Guadalupe encontró en Funes Campo y Club el espacio ideal para seguir creciendo

Mientras preserva el estado de su cancha principal para la competencia oficial de la Liga Santafesina de Fútbol, Sportivo Guadalupe trasladó gran parte de sus actividades deportivas a Funes Campo y Club, un predio ubicado en el noroeste de la ciudad que combina naturaleza, comodidad y servicios para el desarrollo integral de cientos de chicos y chicas del club azul y oro.