La realidad actual de los clubes deportivos obliga a pensar más allá de los noventa minutos de un partido. Hoy, las instituciones que buscan crecer necesitan infraestructura, planificación y espacios acordes para acompañar el desarrollo de sus deportistas.
Sportivo Guadalupe encontró en Funes Campo y Club el espacio ideal para seguir creciendo
Mientras preserva el estado de su cancha principal para la competencia oficial de la Liga Santafesina de Fútbol, Sportivo Guadalupe trasladó gran parte de sus actividades deportivas a Funes Campo y Club, un predio ubicado en el noroeste de la ciudad que combina naturaleza, comodidad y servicios para el desarrollo integral de cientos de chicos y chicas del club azul y oro.
En ese camino, Sportivo Guadalupe dio un paso importante al trasladar gran parte de sus actividades a Funes Campo y Club, un predio ubicado sobre Callejón Funes al 1410, en el norte de la ciudad de Santa Fe.
La decisión responde a una necesidad concreta: cuidar y preservar el campo de juego principal de la institución, escenario habitual de los compromisos oficiales de la Liga Santafesina de Fútbol.
El desgaste natural que producen los entrenamientos diarios y la intensa actividad deportiva obligó a buscar alternativas para mantener en buenas condiciones una cancha que hoy es considerada una de las mejores del ámbito liguista.
Pero el traslado no fue simplemente una solución circunstancial. Por el contrario, terminó convirtiéndose en una oportunidad de crecimiento para el club azul y oro, que encontró en Funes Campo y Club un espacio amplio, moderno y preparado para albergar las distintas actividades deportivas y sociales de la institución.
Desde las divisiones infantiles hasta el plantel superior entrenan actualmente en ese predio. Cada tarde, cientos de niños, niñas y jóvenes llegan al lugar para desarrollar sus prácticas en un ambiente diferente, rodeado de naturaleza y con las comodidades necesarias para el trabajo diario.
El movimiento es permanente y refleja el crecimiento sostenido que viene experimentando Sportivo Guadalupe en los últimos años.
Un predio pensado para el deporte y la familia
Funes Campo y Club no solamente se transformó en un espacio de entrenamiento. También se consolidó como un punto de encuentro para las familias, entrenadores y dirigentes que acompañan diariamente las actividades deportivas de la institución.
El predio cuenta con canchas preparadas para fútbol 7 y fútbol 11, espacios ideales para el desarrollo de ligas independientes nocturnas y alquileres deportivos. La infraestructura permite organizar partidos, entrenamientos y competencias en un entorno cómodo y seguro, con sectores preparados para cada necesidad.
Uno de los aspectos más valorados por quienes concurren diariamente es la tranquilidad del lugar. Alejado del movimiento intenso del centro urbano, pero estratégicamente ubicado para facilitar el ingreso y egreso de vehículos, el espacio brinda condiciones ideales para el trabajo formativo.
Los chicos pueden entrenar, jugar y compartir actividades al aire libre en un ambiente que prioriza la comodidad y el contacto con la naturaleza.
Además del aspecto deportivo, el complejo ofrece servicios orientados a eventos y reuniones sociales. Posee un amplio salón destinado a celebraciones familiares, cumpleaños, encuentros y actividades institucionales, acompañado por servicio gastronómico y atención para distintos tipos de eventos.
La combinación entre deporte y recreación terminó generando un espacio integral que beneficia no solamente a Sportivo Guadalupe, sino también a otras instituciones y grupos deportivos que utilizan las instalaciones para distintas actividades.
El crecimiento de Guadalupe y la apuesta al futuro
El crecimiento de Sportivo Guadalupe en la Liga Santafesina no se explica únicamente por los resultados deportivos. Detrás de cada campaña existe una estructura que busca sostener el trabajo formativo y potenciar el desarrollo de sus divisiones inferiores.
En los últimos años, el club azul y oro experimentó un notable incremento en la cantidad de futbolistas que integran sus categorías. Ese crecimiento obligó a reorganizar espacios y pensar nuevas alternativas para garantizar mejores condiciones de entrenamiento.
La utilización de Funes Campo y Club aparece entonces como parte de una planificación más amplia. Mientras la cancha principal se reserva para la competencia oficial y puede mantenerse en óptimas condiciones, los planteles entrenan diariamente en un predio que ofrece amplitud, comodidad y múltiples posibilidades.
La imagen se repite cada tarde: profesores trabajando con los más chicos, divisiones juveniles realizando ejercicios tácticos, entrenamientos específicos para arqueros y el plantel superior preparando los compromisos del fin de semana. Todo dentro de un entorno que permite desarrollar las actividades con tranquilidad y seguridad.
Para los más pequeños, además, el espacio representa mucho más que un lugar de entrenamiento. El contacto con el aire libre y la naturaleza convierte cada práctica en una experiencia distinta.
Muchos de ellos pasan varias horas en el predio compartiendo momentos con amigos, compañeros y familias que acompañan el crecimiento deportivo y humano de los chicos.
La apuesta de Sportivo Guadalupe apunta precisamente a eso: generar sentido de pertenencia y consolidar un proyecto deportivo que no se limite solamente a la competencia. La infraestructura cumple un rol fundamental en esa construcción y el club entendió rápidamente la importancia de contar con espacios adecuados para sostener el crecimiento institucional.
En tiempos donde cada vez resulta más complejo para las entidades deportivas mantener estructuras competitivas y brindar servicios de calidad, Sportivo Guadalupe encontró en Funes Campo y Club una herramienta clave para seguir avanzando.
Mientras el plantel de Primera División continúa defendiendo los colores azul y oro en la Liga Santafesina sobre un campo de juego cuidado y preservado, cientos de chicos disfrutan diariamente de un predio que combina deporte, recreación y naturaleza.
Un escenario que refleja el presente de una institución que sigue creciendo y proyectándose hacia el futuro con organización, trabajo y una fuerte apuesta por sus divisiones formativas.