El torneo Clausura Lautaro Fagioli de la Primera División A de la Liga Santafesina de Fútbol transita sus últimas jornadas de la etapa clasificatoria y la fecha 8 dejó un panorama cada vez más interesante en la pelea por los primeros lugares. Juventud Unida de Candioti y Náutico El Quillá sostienen su protagonismo y se afianzan como los principales referentes de sus respectivas zonas.
Juventud Unida y El Quillá mandan en el Clausura
El conjunto de Candioti derrotó 2 a 0 a Newell’s Old Boys y se mantiene como único líder de la Zona A, mientras que el Tiburón hizo lo propio ante Gimnasia y Esgrima para seguir en lo más alto de la Zona B. Con dos fechas por delante para completar la etapa clasificatoria, la Primera A entra en un tramo decisivo, con varios equipos que todavía sueñan con quedarse con el primer puesto.
El equipo conducido por Martino Petitti atraviesa un gran campeonato y volvió a demostrarlo con una victoria por 2 a 0 frente a Newell’s Old Boys. Con los goles de Benjamín Vandenberghe y Eros Méndez, Juventud Unida sumó tres puntos fundamentales para alcanzar las 17 unidades y conservar el liderazgo absoluto de la Zona A.
A dos fechas del cierre de la fase clasificatoria, los de Candioti saben que cada partido representa una oportunidad para consolidar el trabajo realizado y llegar de la mejor manera al desenlace. Detrás aparecen Colón de San Justo, con 15 puntos, y Deportivo Nobleza, con 13, dos equipos que buscarán aprovechar cualquier tropiezo del puntero para meterse de lleno en la disputa.
Juventud Unida, firme en la Zona A
La victoria ante Newell’s confirmó el buen presente de un equipo que encontró regularidad y resultados en un momento determinante de la competencia. Juventud Unida no solamente mira a todos desde arriba, sino que también tiene el desafío de sostener esa posición cuando quedan solamente dos jornadas para completar el calendario clasificatorio.
Colón de San Justo, escolta con 15 unidades, y Nobleza, tercero con 13, mantienen abierta la pelea. La diferencia es corta y cualquier resultado puede modificar las posiciones, por lo que la próxima fecha tendrá un valor especial para los protagonistas.
La jornada también dejó el triunfo de La Perla del Oeste, que se quedó con una nueva edición del clásico de Recreo. En el barrio El Jardín, el conjunto de Andrés Formento venció 1 a 0 a Deportivo Nobleza con un tanto de Amir Navarro, en un encuentro de gran atractivo para el fútbol de la ciudad.
Además, Colón superó 2 a 0 a Independiente, con goles de Tomás Parodi y Román Fola, mientras que Ciclón Norte derrotó 1 a 0 a Nacional gracias a la conquista de Máximo Carrazán. Ateneo Inmaculada y Las Flores II protagonizaron un empate 2 a 2: José Leconte y Manuel Báez marcaron para el local, mientras que Rodrigo González y Facundo Quiroz anotaron para la visita.
El Quillá sostiene la punta y la pelea sigue abierta
En la Zona B, Náutico El Quillá consiguió una valiosa victoria como visitante frente a Gimnasia y Esgrima, en el Gigante de Ciudadela. El único gol del encuentro lo convirtió Gastón Losa, suficiente para que el Tiburón alcanzara los 18 puntos y continuara en lo más alto de la tabla.
La pelea es intensa, porque Sanjustino lo sigue muy de cerca con 17 unidades. Unión y La Salle, ambos con 13, también permanecen expectantes en una zona que promete emociones hasta el final de la etapa.
La fecha 8 había comenzado el jueves 8 de octubre, cuando Academia Cabrera venció 1 a 0 a Unión con gol de Axel Aguirre.
El viernes, La Salle Jobson protagonizó una de las grandes goleadas del campeonato al imponerse por 7 a 0 frente a Deportivo Santa Rosa. Manuel Velázquez, Santiago Verdinelli, Facundo Silvestro, Benjamín Maciel —en dos oportunidades—, Guido Gutiérrez y Mariano Andreoli fueron los autores de los tantos.
La programación continuará el miércoles 21 de octubre con tres encuentros: Ciclón Racing frente a Sanjustino, Cosmos ante Universidad y Sportivo Guadalupe contra Colón de San Justo.
Con Juventud Unida y El Quillá en la cima, escoltas que no aflojan y compromisos pendientes que pueden modificar el escenario, el Clausura Lautaro Fagioli se encamina hacia una definición apasionante. Las dos fechas restantes serán decisivas para establecer quiénes llegan mejor posicionados al cierre de la etapa clasificatoria de la máxima categoría liguista.