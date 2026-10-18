Torneo Clausura

Juventud Unida y El Quillá mandan en el Clausura

El conjunto de Candioti derrotó 2 a 0 a Newell’s Old Boys y se mantiene como único líder de la Zona A, mientras que el Tiburón hizo lo propio ante Gimnasia y Esgrima para seguir en lo más alto de la Zona B. Con dos fechas por delante para completar la etapa clasificatoria, la Primera A entra en un tramo decisivo, con varios equipos que todavía sueñan con quedarse con el primer puesto.