Liga Santafesina de Fútbol – Torneo Apertura 2026

La Perla ganó un partidazo en barrio Sur y es más líder que nunca

En uno de los encuentros más atractivos de la fecha 12 del Torneo Apertura de Primera A, La Perla del Oeste derrotó 1 a 0 a Nacional con un penal convertido por Márquez a los 43 minutos del segundo tiempo. El conjunto dirigido por Andrés Formento mantuvo la cima en soledad y dio un paso fundamental en la lucha por el campeonato cuando restan ocho jornadas para el cierre del certamen.