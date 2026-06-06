La Perla del Oeste continúa escribiendo una campaña que ilusiona a toda su gente. En la duodécima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Primera División A de la Liga Santafesina, el conjunto dirigido por Andrés Formento consiguió una victoria tan trabajada como valiosa al derrotar por 1 a 0 a Nacional en barrio Sur y mantenerse como único líder de la competencia.
La Perla ganó un partidazo en barrio Sur y es más líder que nunca
En uno de los encuentros más atractivos de la fecha 12 del Torneo Apertura de Primera A, La Perla del Oeste derrotó 1 a 0 a Nacional con un penal convertido por Márquez a los 43 minutos del segundo tiempo. El conjunto dirigido por Andrés Formento mantuvo la cima en soledad y dio un paso fundamental en la lucha por el campeonato cuando restan ocho jornadas para el cierre del certamen.
Fue uno de esos partidos que justifican plenamente la expectativa previa. Frente a frente estuvieron dos equipos que apostaron por jugar, que buscaron el arco rival y que dejaron una imagen altamente positiva. El espectáculo estuvo a la altura de las circunstancias y recién encontró definición cuando el reloj marcaba los 43 minutos del complemento.
Hasta ese momento, Nacional y La Perla habían protagonizado un encuentro intenso, equilibrado y cargado de emociones. El local demostró por qué es uno de los equipos más competitivos del campeonato, mientras que el líder volvió a exhibir la personalidad que lo ha llevado a ocupar el primer puesto durante gran parte de la temporada.
Durante la primera mitad, ambos conjuntos tuvieron aproximaciones importantes. La Perla intentó imponer su habitual propuesta ofensiva, mientras que Nacional respondió con orden, dinámica y peligrosas transiciones. El desarrollo fue parejo y cada pelota se disputó con enorme intensidad.
En el complemento, el partido mantuvo el mismo nivel. La tensión fue creciendo a medida que avanzaban los minutos porque ambos sabían que los puntos en juego tenían una enorme relevancia.
Nacional buscó hacerse fuerte en su cancha y sumar ante el puntero, mientras que La Perla intentó sostener su condición de líder frente a uno de los rivales más exigentes de la categoría.
Cuando parecía que el empate sería el resultado definitivo, llegó la acción que terminó inclinando la balanza. A los 43 minutos del segundo tiempo, el árbitro sancionó una pena máxima para la visita. La responsabilidad quedó en los pies de Márquez, quien mostró toda su jerarquía para ejecutar el remate y establecer el 1 a 0 definitivo.
El gol fue celebrado con euforia por el plantel visitante y por los simpatizantes que acompañaron al equipo. No era para menos. El tanto significó tres puntos fundamentales en una cancha difícil y ante un adversario que vendió muy cara su derrota.
Más allá del resultado, el encuentro dejó sensaciones positivas para ambos equipos. Nacional demostró estar a la altura de los principales protagonistas del torneo y fue un rival de gran exigencia para el puntero. La Perla, en tanto, volvió a ratificar que posee argumentos futbolísticos y anímicos para sostenerse en la cima.
Importante victoria
La victoria adquiere todavía más valor si se tiene en cuenta el contexto del campeonato. Con ocho fechas por disputarse, cada jornada comienza a tener un peso específico mayor en la definición del título. En ese escenario, sumar de a tres en condición de visitante puede transformarse en un punto de inflexión.
Los dirigidos por Andrés Formento alcanzaron los 32 puntos y conservaron la ventaja sobre sus principales perseguidores. Sanjustino y Colón de San Justo continúan al acecho con 29 unidades, mientras que La Salle suma 24 y Sportivo Guadalupe llegó a 23, manteniéndose también en la conversación de los puestos de privilegio.
Otros resultados
La fecha dejó además otros resultados importantes. Sportivo Guadalupe goleó por 5 a 0 a Universidad, La Salle superó 3 a 2 a Colón de Santa Fe, Cosmos venció 3 a 1 a Gimnasia y Esgrima, Ciclón Norte y Ciclón Racing igualaron sin goles, Sanjustino derrotó 4 a 1 a Nobleza.
Independiente se impuso 2 a 1 sobre El Quillá y Ateneo consiguió una valiosa victoria por 1 a 0 frente a Las Flores.
La lucha por el campeonato promete mantenerse apasionante hasta las últimas jornadas. Sin embargo, mientras los partidos se consumen y el margen de error disminuye, La Perla continúa respondiendo con resultados. El equipo de Andrés Formento volvió a superar una prueba de máxima exigencia y dejó en claro que no está dispuesto a ceder terreno.
La victoria en barrio Sur no fue una más. Fue el triunfo de un líder que supo sufrir, que tuvo paciencia para esperar su oportunidad y que encontró la diferencia cuando el partido ingresaba en su tramo final. Una muestra de carácter que puede resultar decisiva en la carrera hacia el título.
Con ocho fechas por delante, el Apertura 2026 sigue abierto y la pelea continúa siendo intensa. Pero por ahora, el dueño absoluto de la cima sigue siendo La Perla del Oeste, un equipo que ganó un verdadero partidazo y que se afirma como el principal candidato a quedarse con la corona de la Liga Santafesina.