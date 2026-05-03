La ciudad de Laguna Paiva se prepara para recibir un evento inédito en la región que promete dejar una huella profunda en el desarrollo del fútbol formativo.
Laguna Paiva será sede del primer Congreso de Fútbol Formativo con eje en los valores
El próximo 9 de mayo se desarrollará en la Casa del Bicentenario el 1° Congreso de Capacitación en Fútbol Formativo, en el marco del programa “Con Valores Ganamos Todos”. La propuesta reunirá a especialistas, entrenadores, dirigentes y familias en una jornada integral de formación, reflexión y crecimiento deportivo.
El próximo sábado 9 de mayo de 2026, de 9.30 a 15.30, la Casa del Bicentenario será el escenario del 1° Congreso de Capacitación en Fútbol Formativo, una iniciativa impulsada por el programa “Con Valores Ganamos Todos”, en el marco de su gira provincial.
El encuentro se desarrollará dentro del ámbito de la Liga Regional Paivense y está destinado a profesores de educación física, coordinadores, preparadores físicos, entrenadores, árbitros, dirigentes, integrantes de comisiones y subcomisiones, estudiantes.
También estará destinado a todas aquellas personas vinculadas al trabajo con niños, niñas y adolescentes en etapas formativas, incluyendo también a las familias.
La propuesta no solo apunta a fortalecer conocimientos técnicos, sino también a consolidar una mirada integral del deporte, entendiendo al fútbol como una herramienta clave para el desarrollo humano, social y educativo.
En este sentido, el congreso se presenta como un espacio de intercambio que busca enriquecer las prácticas cotidianas de quienes trabajan en la formación de jóvenes deportistas.
El coordinador del evento, Gustavo Ferroglio, destacó la gran expectativa generada, subrayando que las inscripciones superaron ampliamente las previsiones iniciales. Este dato no solo refleja el interés que despierta la capacitación, sino también la necesidad concreta de contar con espacios de actualización y profesionalización en el ámbito del fútbol formativo.
La organización está a cargo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Deportes, con el acompañamiento de autoridades y referentes locales e institucionales, entre ellos el presidente de la Liga Paivense, Fernando Ardiles.
La secretaria de Cultura, Rocío Aressi; el intendente de Laguna Paiva, Elvio Cotterli; además de la participación de diversas áreas provinciales y entidades vinculadas al deporte y la salud.
Entre ellos se destaca la colaboración permanente de Paco Garibaldi; la de Fernando Maletti, Secretario de Deportes de la Provincia; el Sanatorio Garay con el programa Garay Sport y la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Un espacio para aprender y formar con sentido
El Congreso propone una estructura de contenidos que abarca distintas dimensiones del fútbol formativo. Desde aspectos emocionales y pedagógicos hasta cuestiones legales y reglamentarias, cada disertación busca aportar herramientas concretas para mejorar la tarea diaria de quienes forman jugadores.
La jornada comenzará a las 9.30 con la acreditación y recepción de los asistentes, incluyendo la entrega de materiales de trabajo.
A partir de las 10 y hasta las 10.45, con la conducción de Luciano Brondino, se dará inicio formal al evento con la primera exposición titulada “Potenciando al Deportista”, a cargo de Gustavo Ferroglio y Cristian Sperati.
La charla integral
Esta charla pondrá el foco en el acompañamiento integral de niños y adolescentes, abordando el rol fundamental de los adultos en la construcción de la autoestima, la motivación y el compromiso. Se trata de un eje central del programa, que busca revalorizar el componente humano por encima de los resultados deportivos.
A las 10.45 a 11.20, será el turno del Dr. Anselmo Baroni y el contador Fabricio Galateo con la exposición “Derecho de Formación”, donde se analizarán las implicancias legales que atraviesan el desarrollo de los futbolistas, brindando herramientas para proteger tanto a clubes como a jugadores.
A las 11.30, rumbo al profesionalismo con el profesor, Darío Cabrol. 12.05 a 12.35, Fútbol femenino: Profesora: Natalia Lomello.
Capacitación integral para el crecimiento del deporte
La actividad continuará por la tarde con una serie de exposiciones orientadas a la gestión institucional, la inclusión y el conocimiento del juego.
A las 13.30, Arbitraje: con los profesores Gonzalo Rodríguez y Gustavo Rossi, desarrollarán el tema “Conocimiento Reglamentario. Ventaja Deportiva”, destacando la importancia de comprender las reglas del juego como una herramienta para el desarrollo de jugadores responsables y respetuosos.
A las 14.15 hasta las 14.50, Tu propio métiodo con el profesor Gustavo Ferroglio. A las 14.50, y hasta las 15.30, Entrenamiento mental con el profesor Cristian Speratti.
El cierre de la jornada tendrá un fuerte componente reflexivo y motivacional. A las 15.30, cierre de la jornada. El Congreso concluirá con un acto de cierre y la entrega de certificados oficiales para todos los participantes que completen la jornada.
Más allá de los contenidos específicos, el evento se enmarca en una política deportiva que busca fortalecer el rol social del fútbol. “Con Valores Ganamos Todos” viene desarrollando diversas acciones en la región, promoviendo entornos saludables donde el respeto, la inclusión, el compromiso y la formación integral sean pilares fundamentales.
Este primer Congreso en la Liga Paivense representa un paso significativo hacia la profesionalización del fútbol formativo, consolidando una visión que entiende al deporte como una herramienta de transformación social.
La convocatoria abierta y la diversidad de actores involucrados evidencian un interés creciente por mejorar las prácticas y construir espacios deportivos más humanos, inclusivos y formativos.
Porque, tal como sostienen sus impulsores, cuando en el deporte se enseñan valores, el resultado trasciende el marcador: ganan las personas, ganan las instituciones y gana toda la comunidad.
Para quienes deseen participar, se encuentra habilitado el formulario de inscripción online, que permite asegurar un lugar en una jornada que promete ser tan enriquecedora como transformadora.
El link de inscripción: https://forms.gle/mjbB1wbKiQpJKqGR6