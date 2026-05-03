En la Paivense

Laguna Paiva será sede del primer Congreso de Fútbol Formativo con eje en los valores

El próximo 9 de mayo se desarrollará en la Casa del Bicentenario el 1° Congreso de Capacitación en Fútbol Formativo, en el marco del programa “Con Valores Ganamos Todos”. La propuesta reunirá a especialistas, entrenadores, dirigentes y familias en una jornada integral de formación, reflexión y crecimiento deportivo.