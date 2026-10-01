Aniversario

El club Atlético Oro Verde celebró 50 años de historia, pasión y compromiso

El Club Atlético Oro Verde festejó sus Bodas de Oro con un emotivo acto que reunió a dirigentes, socios, deportistas, familias, autoridades y protagonistas de distintas etapas de su vida institucional. Hubo reconocimientos para quienes construyeron la historia de la entidad, homenaje a uno de sus fundadores, presentación de la nueva camiseta y el anuncio de una gran fiesta para noviembre. Actualmente, el club reúne a más de 800 deportistas en numerosas disciplinas.