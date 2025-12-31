Liga Santafesina de Fútbol

Deportivo Santa Rosa logró el ascenso y ya sueña en grande con la Primera A

El club del barrio alcanzó el objetivo más esperado de su historia al vencer a Banco Provincial y cerrar un 2025 inolvidable. Con Osmar Martínez como entrenador, la institución celebra junto a su gente y comienza a planificar un 2026 con entusiasmo, refuerzos y el gran desafío de competir por primera vez en la máxima categoría.