Primera B

Santa Fe manda y la pelea por arriba se pone al rojo vivo

El campeón derrotó 1-0 a Banco Provincial en el predio Nery Pumpido y continúa como único líder de la Zona Campeonato, con 15 puntos. Nuevo Horizonte y Defensores de Alto Verde ganaron y quedaron a sólo dos unidades. En la Zona Repechaje, Vecinal Gálvez se mantiene en lo más alto.