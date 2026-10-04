La séptima fecha del Torneo Clausura 2026 de Primera B de la Liga Santafesina de Fútbol se disputó parcialmente este sábado, en una jornada marcada por las inclemencias del tiempo que obligaron a postergar algunos encuentros.
Santa Fe manda y la pelea por arriba se pone al rojo vivo
El campeón derrotó 1-0 a Banco Provincial en el predio Nery Pumpido y continúa como único líder de la Zona Campeonato, con 15 puntos. Nuevo Horizonte y Defensores de Alto Verde ganaron y quedaron a sólo dos unidades. En la Zona Repechaje, Vecinal Gálvez se mantiene en lo más alto.
Sin embargo, hubo acción suficiente para que las posiciones comenzaran a tomar una forma cada vez más definida, especialmente en la Zona Campeonato.
El campeón Santa Fe volvió a demostrar por qué es uno de los grandes protagonistas del certamen.
En el predio Nery Pumpido, venció 1-0 a Banco Provincial con gol de Nicolás Retamoso y sumó tres puntos fundamentales para sostenerse en lo más alto de la tabla. El conjunto santafesino alcanzó las 15 unidades y, a falta de varias jornadas, continúa mirando a todos desde arriba.
La jornada también dejó triunfos importantes de sus principales perseguidores. Nuevo Horizonte se hizo fuerte como visitante y superó 1-0 a El Cadi, con una conquista de Brian Pereyra. De esta manera, llegó a los 13 puntos y continúa a sólo dos del líder.
En la misma línea aparece Defensores de Alto Verde, que también cosechó una victoria trabajada. Fue 2-1 frente a Pucará, con goles de Mirco Ramírez y Lucas Martínez, mientras que Dylan Olivarez marcó para el conjunto perdedor.
El equipo de Alto Verde alcanzó los 13 puntos y comparte el segundo escalón con Nuevo Horizonte, manteniendo abierta una apasionante lucha por los primeros lugares.
Santa Fe no afloja y los escoltas siguen cerca
Otro de los encuentros de la Zona Campeonato se disputó entre Belgrano y San Cristóbal. Belgrano consiguió un ajustado triunfo por 1-0, gracias al gol convertido por Damián González, para sumar tres puntos importantes en su camino dentro de la competencia.
Con estos resultados, Santa Fe quedó como líder con 15 puntos, mientras que Nuevo Horizonte y Defensores de Alto Verde acumulan 13. La diferencia es mínima y cualquier tropiezo del puntero puede modificar rápidamente el panorama de la clasificación.
La Zona Repechaje también tuvo una fecha con resultados relevantes. Deportivo Agua abrió la jornada el viernes con una victoria por 2-0 sobre Don Salvador. Ignacio Jeandreren y Leonardo Galarza fueron los encargados de marcar para el vencedor.
El sábado, Los Juveniles derrotaron 2-0 a Atlético Arroyo Leyes, con Juan Montenegro como figura goleadora al convertir los dos tantos del encuentro. Loyola, por su parte, consiguió una valiosa victoria por 1-0 frente a Defensores de Peñaloza, con gol de Jonatan Teves.
En otro de los partidos de la jornada, Vecinal Gálvez dio vuelta su compromiso ante CCyD El Pozo y se impuso por 2-1. Astor Rozycki puso en ventaja a El Pozo, pero Maximiliano Franco y José Sandoval revirtieron el marcador para Vecinal Gálvez, que continúa firme en la cima.
Vecinal Gálvez, líder y con margen
La victoria le permitió a Vecinal Gálvez consolidarse como líder de la Zona Repechaje con 17 puntos. CCyD El Pozo quedó con 12, mientras que Los Juveniles y Loyola suman 10 unidades y aparecen como sus principales perseguidores.
La séptima fecha todavía no pudo completarse. Los partidos entre Floresta y Los Piratitas, y Atenas frente a Los Canarios fueron postergados debido a las condiciones climáticas.
La Primera B entra así en una etapa decisiva. En la Zona Campeonato, Santa Fe sostiene el liderazgo, pero Nuevo Horizonte y Defensores de Alto Verde no le pierden pisada.
En el Repechaje, Vecinal Gálvez tomó una ventaja que buscará defender en las próximas jornadas. El Clausura comienza a entrar en terreno de definiciones y cada punto adquiere un valor especial.