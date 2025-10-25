Comenzó la novena del Clausura

Sanjustino, Colón de San Justo y El Quillá arrancaron con victorias

La jornada número nueve del certamen "Norberto Serenotti" se jugó parcialmente, ya que por razones climáticas, fueron suspendidos varios partidos. Solamente hubo actividad en San Justo (el Matador y el Conquistador fueron locales) y en Cayastá.