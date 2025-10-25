Sanjustino, Colón de San Justo y El Quillá arrancaron con victorias

Tres partidos abrieron la novena fecha del Torneo Clausura "Norberto Serenotti". Sanjustino, Colón de San Justo y Náutico El Quillá ganaron sus compromisos y pusieron emoción al arranque de una jornada que continuará entre lunes y miércoles. Los equipos de San Justo llegan con todo al clásico de la próxima semana, mientras que el Tiburón festejó en Cayastá y se metió en zona de clasificación.
La novena fecha correspondiente al Torneo Clausura "Norberto Serenotti" de la Liga Santafesina de Fútbol, comenzó este sábado con tres partidos que dejaron resultados importantes tanto en la lucha por la clasificación como en la previa del gran clásico de San Justo. Pese a que la mayoría de los encuentros fueron postergados por cuestiones climáticas, el fútbol no se detuvo en tres escenarios y hubo emociones, goles y puntos clave en juego.
En San Justo, Sanjustino ratificó su buen momento al golear a Sportivo Guadalupe por 5 a 2 en un partido con muchas situaciones y una clara superioridad del equipo local. Los goles del Matador fueron convertidos por Leandro Rodríguez, Uriel Regis, Alexis Camargo en dos oportunidades y Matías Benegas, mientras que para la visita descontaron Mauricio Kinkela y Leonardo D'Alessandro.
El triunfo deja a Sanjustino con la confianza plena de cara al clásico frente a Colón de San Justo, encuentro que se adelantará en el calendario ya que ambos volverán a competir el próximo fin de semana en el Torneo Regional Amateur. En Reserva, la victoria fue para Sportivo Guadalupe, que se impuso 2 a 0 con doblete de Jeremías Zalazar.

En otro de los duelos disputados este sábado, Colón de San Justo también hizo valer su localía y superó 4 a 2 a Pucará, en un encuentro que mostró al elenco rojiblanco contundente en los momentos clave. Los goles del conjunto conducido por Franco Quiroga fueron de Matías Fantín, Claudio Albarracín, Franco Jominy y Lautaro Fagioli, mientras que para Pucará marcó por duplicado Nahuel Manchado. En Reserva, el triunfo fue aún más amplio: Colón ganó 4 a 0 con tantos de Mateo Mena, Valentino Daccaro (2) y Lautaro Giménez.

La tercera alegría de la jornada llegó desde Cayastá, donde Club Náutico El Quillá venció 2 a 0 a Ciclón Norte con goles de Pablo Bernia y Joaquín Felizia. El Tiburón, que viene en alza, consiguió tres puntos valiosos fuera de casa que lo meten de lleno en la pelea por clasificar a los playoffs del Clausura. En Reserva, el duelo terminó igualado sin goles.

La acción continuará el lunes, martes y miércoles con la disputa del resto de los partidos que completarán la fecha. Este lunes, Deportivo Nobleza recibirá a Unión, abriendo la programación semanal.
El martes habrá una intensa jornada con encuentros en distintos puntos de la ciudad y la región: Vecinal Gálvez enfrentará a La Salle Jobson, La Perla del Oeste será local ante Colón, Independiente medirá fuerzas con Ateneo Inmaculada, mientras que en el predio Nery Alberto Pumpido, Cosmos jugará ante Nacional. Además, se presentarán Gimnasia y Esgrima frente a Academia AC, y Juventud Unida ante Universidad.
El cierre de la novena fecha quedará para el miércoles, cuando Ciclón Racing reciba a Newell's Old Boys, completando una jornada que promete movimientos importantes en la tabla de posiciones tanto en Primera como en Reserva.

Con estos primeros resultados, Sanjustino y Colón se afirman como protagonistas del certamen y empiezan a palpitar un nuevo Clásico de San Justo con condimentos especiales: ambos llegan de ganar, con confianza y con la mirada puesta en el doble frente de competencia. Por su parte, El Quillá volvió a sonreír en el la costa santafesina y se ilusiona con seguir creciendo en el tramo decisivo del Clausura.
La Copa Clausura sigue su marcha con emociones en cada fecha, equipos que buscan consolidarse y un torneo que entra en su fase más apasionante. El fútbol de la Liga Santafesina mantiene su ritmo y su esencia: competencia, rivalidad, y la pasión intacta en cada cancha.
