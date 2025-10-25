"Fútbol y algo más..."

Vivas y Zavagno, protagonistas del tercer capítulo

Este lunes 27 de octubre, a las 19.30, en el hotel del predio Nery Pumpido, la Liga Santafesina de Fútbol presentará una nueva jornada del ciclo de charlas y capacitaciones "Fútbol y un poco más". Claudio Vivas y Luciano Zavagno serán los disertantes de una propuesta que invita a seguir aprendiendo y pensando el fútbol desde la formación, la gestión y la mirada profesional.