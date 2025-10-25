Vivas y Zavagno, protagonistas del tercer capítulo
Este lunes 27 de octubre, a las 19.30, en el hotel del predio Nery Pumpido, la Liga Santafesina de Fútbol presentará una nueva jornada del ciclo de charlas y capacitaciones "Fútbol y un poco más". Claudio Vivas y Luciano Zavagno serán los disertantes de una propuesta que invita a seguir aprendiendo y pensando el fútbol desde la formación, la gestión y la mirada profesional.
Luciano Zavagno, presencia santafesina en el Predio Nery Pumpido. Crédito: Manuel Fabatía.
El ciclo "Fútbol y un poco más", organizado por la Liga Santafesina de Fútbol con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, vuelve a reunir a entrenadores, dirigentes, profesores, estudiantes e interesados en una experiencia que trasciende lo deportivo. Después de las exitosas jornadas con Leonardo Madelón y Juan Antonio Pizzi, la propuesta sigue su curso con dos protagonistas que llegan para compartir sus conocimientos desde la formación y la observación, pilares fundamentales del desarrollo futbolístico.
La cita será este lunes 27 de octubre, a las 19.30, en el salón del hotel del predio Nery Alberto Pumpido, donde se espera una nutrida concurrencia de técnicos, coordinadores de inferiores y referentes del fútbol local. En un ambiente distendido pero cargado de contenido, se abrirá una nueva oportunidad para intercambiar ideas, escuchar experiencias de nivel internacional y fortalecer la identidad formativa que la Liga promueve desde hace años.
Claudio Vivas será uno de los expositores principales. Con una extensa trayectoria como entrenador y formador, el actual técnico —de último paso por la Selección de Costa Rica— es reconocido por su paso como ayudante de campo de Marcelo Bielsa, tanto en la Selección Argentina como en el Athletic Club de Bilbao. Vivas supo construir un perfil de entrenador meticuloso, obsesivo por los detalles y comprometido con el desarrollo integral del futbolista. Su visión del juego, influenciada por el método bielsista pero enriquecida con su propio recorrido, será uno de los ejes centrales de su exposición.
"Formar es enseñar a pensar el juego", suele decir Vivas en sus charlas. Bajo esa premisa, su participación promete un recorrido por las diferentes etapas del proceso formativo, desde la detección del talento hasta la consolidación del jugador en contextos competitivos. También abordará la importancia del trabajo interdisciplinario, la planificación y la gestión emocional dentro de los planteles juveniles.
Zavagno y el valor de mirar diferente
El segundo invitado de lujo será Luciano Zavagno, un santafesino que llevó su carrera por distintas ligas del mundo y que hoy es una referencia en el área del scouting internacional. Ex jugador de Unión y Estudiantes de La Plata, Zavagno tuvo un extenso recorrido en Europa: jugó en Francia, Inglaterra e Italia, donde se retiró vistiendo la camiseta del Torino. Desde 2015 forma parte del departamento de scouting del Chelsea Football Club, uno de los equipos más prestigiosos de la Premier League.
Su disertación abordará el proceso de observación, detección y evaluación de talentos en el fútbol moderno. Desde su experiencia en una estructura de elite como la del Chelsea, Zavagno explicará cómo se organiza un departamento de scouting, cuáles son las herramientas tecnológicas que se utilizan para analizar jugadores y de qué manera se combinan los informes técnicos con las variables humanas y psicológicas.
"Ver más allá de la jugada es entender el contexto", asegura Zavagno, quien considera que la mirada del observador debe ir mucho más allá de las estadísticas. Su aporte busca inspirar a los formadores locales a incorporar nuevas formas de análisis y detección, sin perder la esencia del fútbol de base. En ese sentido, su experiencia internacional resulta un faro para quienes trabajan en el desarrollo de jóvenes futbolistas.
La presencia de Zavagno en el ciclo de la Liga Santafesina también tiene un valor simbólico: el regreso de un santafesino al ámbito que lo vio nacer futbolísticamente, ahora desde un rol diferente, aportando herramientas, conocimientos y una mirada global que enriquece el debate local.
Aprender, compartir, crecer
Con esta tercera jornada, la Liga Santafesina de Fútbol consolida una propuesta que combina la formación técnica con la reflexión humana. "Fútbol y un poco más" es mucho más que un espacio de capacitación: es un encuentro de pasiones, de experiencias y de historias compartidas. Cada charla deja un aprendizaje, una motivación y una invitación a seguir creciendo.
Claudio Vivas. El aporte de un técnico con recorrido internacional.
El presidente de la Liga, como en las ediciones anteriores, destacará la importancia de generar estos espacios abiertos y gratuitos que acercan la palabra de referentes internacionales a la comunidad santafesina. "Nuestro objetivo es que todos puedan nutrirse de distintas miradas. El fútbol es una herramienta educativa y social, y estos encuentros lo demuestran", expresó Birollo en la previa de la jornada.
El evento contará con una instancia de diálogo abierto entre los disertantes y el público, una oportunidad para que los asistentes puedan intercambiar inquietudes, experiencias y reflexiones. El cierre será con la tradicional foto grupal y la invitación a continuar participando en las próximas ediciones del ciclo, que ya se proyecta como una política de formación continua dentro de la estructura de la Liga.
La inscripción al encuentro ya se encuentra disponible de manera online y gratuita, a través del enlace oficial de la Liga Santafesina. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda completar el registro con anticipación.
Un espacio que trasciende el juego
"Fútbol y un poco más" no es solamente un título atractivo. Es una declaración de principios. En tiempos donde el fútbol profesional exige cada vez más conocimiento, estrategia y sensibilidad, el ciclo se propone ser un punto de encuentro entre la teoría y la práctica, entre la pasión y la planificación, entre lo que se aprende en la cancha y lo que se enseña fuera de ella.
Vivas y Zavagno llegan a Santa Fe para compartir sus recorridos, pero también para escuchar, debatir y construir colectivamente una mirada sobre el fútbol que ponga en el centro a la persona. Porque detrás de cada jugador, de cada proyecto y de cada equipo, hay una historia que merece ser contada y acompañada.
La Liga Santafesina vuelve a marcar el rumbo, demostrando que la formación es una herramienta poderosa para el crecimiento de su comunidad futbolera. Y así, con cada edición de "Fútbol y un poco más", el deporte más popular vuelve a ser, también, una escuela de vida.
