Dos historias que emocionan

Marco y Marcelo, los pibes de oro que juegan con el corazón

Marco Vera y Marcelo Moreno son parte esencial de la Liga Santafesina de Fútbol. Marco viste los colores verde y blanco de Ciclón Norte de Cayastá; Marcelo, la celeste de Universidad Nacional del Litoral. Más que colaboradores o hinchas, son jugadores, amigos y ejemplo de pasión genuina. En cada entrenamiento y cada partido dejan una lección de amor, compromiso y alegría que trasciende el resultado.