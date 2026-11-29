La Universidad Nacional del Litoral está en la gran final de Primera A. En una tarde cargada de emociones, goles, remontadas y tensión, el conjunto universitario superó a Sanjustino en la definición por penales y consiguió el pasaporte al partido decisivo del Clausura Lautaro Fagioli, la máxima competencia de la Liga Santafesina de Fútbol.
Universidad lo ganó con el corazón y jugará la gran final
La UNL empató 2 a 2 con Sanjustino en el Coloso del Oeste, después de haber estado dos goles arriba, y se impuso 4 a 2 en los penales. El equipo universitario enfrentará a Colón de San Justo, vigente campeón, por el título del Clausura Lautaro Fagioli.
El escenario fue el Coloso del Oeste, en San Justo, donde el Verde y la UNL protagonizaron una semifinal que tuvo absolutamente de todo.
El empate 2 a 2 durante los 90 minutos obligó a recurrir a los tiros desde el punto penal y allí apareció la figura del arquero universitario Salvagiot, quien contuvo dos ejecuciones para darle a su equipo una clasificación inolvidable.
La tarde había comenzado favorable para los dirigidos por Maximiliano Mendoza. Universidad consiguió ponerse dos goles arriba en el marcador y parecía encaminarse hacia una definición relativamente tranquila. Sin embargo, Sanjustino reaccionó, se hizo fuerte ante su gente y logró alcanzar la igualdad para llevar la semifinal hasta el límite.
Para Sanjustino, dirigido por Marcelo Molina, los goles fueron convertidos por Lorenzo González y Franco Cabrera. Del lado universitario, Lionel Molina y Tomás Valenzuela fueron los encargados de marcar para la UNL.
El 2 a 2 reflejó una semifinal intensa, disputada y con momentos cambiantes. Universidad tuvo la ventaja y Sanjustino encontró respuestas para no quedarse afuera.
El local mostró carácter para levantarse cuando parecía estar contra las cuerdas, mientras que la visita debió sostenerse emocionalmente para llegar a una definición que podía inclinarse para cualquiera de los dos lados.
Pero desde los doce pasos la historia fue diferente
Universidad fue más efectiva y, fundamentalmente, contó con un Salvagiot enorme bajo los tres palos. El arquero universitario atajó dos penales y se transformó en el gran protagonista de la clasificación. La UNL terminó imponiéndose 4 a 2 en la serie y desató el festejo de todo el plantel.
Después de una campaña que la llevó hasta las instancias decisivas, la Universidad Nacional del Litoral tendrá ahora la posibilidad de ir por su primera estrella en la Primera A de la Liga Santafesina.
UNA FINAL CON SABOR A SAN JUSTO
En el partido decisivo ya estaba esperando Colón de San Justo, vigente campeón de la máxima categoría. El equipo de San Justo había conseguido el miércoles su clasificación después de derrotar a El Quillá en otro gran partido y ahora tendrá enfrente a una UNL que llega fortalecida por esta dramática victoria ante Sanjustino.
La gran final promete, entonces, un duelo de enorme atractivo. Colón de San Justo buscará ratificar su condición de campeón vigente y sumar una nueva consagración, mientras que Universidad irá detrás de un título que sería histórico para la institución en la máxima categoría liguista.
Ahora será la Liga Santafesina la encargada de organizar el encuentro decisivo. En principio, el predio Nery Pumpido aparece como escenario posible, aunque este lunes comenzarán las conversaciones para definir todos los detalles.
También vuelve a aparecer en escena el estadio 15 de Abril, de Unión, que ya fue escenario de grandes definiciones y podría ser nuevamente elegido para albergar la final del Clausura Lautaro Fagioli.
Lo cierto es que la pelota ya tiene a sus dos protagonistas. Colón de San Justo y Universidad Nacional del Litoral quedaron frente a frente por la última gran batalla del Clausura. Uno llega como campeón vigente; el otro, después de una semifinal que ganó con fútbol, carácter y la seguridad de su arquero en los penales.
La Liga Santafesina ya tiene final. Y promete ser una definición para no perderse.