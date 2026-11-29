Liga Santafesina de Fútbol — Primera A

Universidad lo ganó con el corazón y jugará la gran final

La UNL empató 2 a 2 con Sanjustino en el Coloso del Oeste, después de haber estado dos goles arriba, y se impuso 4 a 2 en los penales. El equipo universitario enfrentará a Colón de San Justo, vigente campeón, por el título del Clausura Lautaro Fagioli.