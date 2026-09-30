El fútbol del interior argentino vivió este martes una jornada especial en la ciudad de Paraná.
La Región Litoral Sur puso primera en Paraná y abrió un nuevo camino para el fútbol del interior
Con la presencia de autoridades del Consejo Federal de AFA, dirigentes de Entre Ríos y Santa Fe, árbitros y representantes de las 38 ligas que integran la región, se inauguró oficialmente la Delegación Paraná de la Región Litoral Sur. Firma de contratos arbitrales, Ley de Mecenazgo, presentación del Mapa Socioeconómico del fútbol del interior y un multitudinario encuentro dirigencial marcaron una jornada que quedó en la historia.
Desde las primeras horas de la tarde, la nueva Delegación Paraná de la Región Litoral Sur (Entre Ríos-Santa Fe) del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino comenzó formalmente su recorrido, con una agenda cargada de actividades y la presencia de autoridades nacionales, provinciales y dirigentes de ambas provincias.
La jornada tuvo como escenario la sede ubicada en Avenida Ramírez 1172 y los salones del Hotel Maran Suites And Towers, donde se concentraron representantes del fútbol de la región para compartir una serie de actividades que tuvieron como denominador común el crecimiento, la organización y el fortalecimiento del fútbol del interior.
La actividad fue coordinada por Alejandro Schneider, presidente de la Liga Paranaense de Fútbol y Delegado por Entre Ríos ante el Consejo Federal de AFA, quien junto al representante de Santa Fe, Luis Luque, tendrá la responsabilidad de llevar adelante esta nueva etapa institucional, con el desafío de mantener un contacto permanente con las ligas y clubes que conforman la Región Litoral Sur.
Árbitros profesionales y una nueva etapa institucional
El primer capítulo de la jornada comenzó a las 14.30, en la sede de la Región Litoral Sur. Allí se llevó adelante la firma de los contratos profesionales de 25 árbitros de Entre Ríos y Santa Fe.
Fueron 12 representantes entrerrianos y 13 santafesinos quienes formalizaron sus respectivos vínculos, en un acto que contó con la presencia del secretario general de la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA), Sergio Pezzotta, además de exárbitros nacionales, autoridades arbitrales de Paraná y Santa Fe e invitados especiales.
La formalización de estos contratos representó uno de los primeros pasos de una tarde que tendría diferentes capítulos y que buscó poner sobre la mesa algunas de las cuestiones centrales que atraviesan al fútbol del interior.
Con la presencia de dirigentes y protagonistas de ambas provincias, la Región Litoral Sur comenzó a mostrar una de sus principales características: la posibilidad de trabajar de manera conjunta sobre una estructura que reúne a una importante cantidad de instituciones, jugadores, árbitros y dirigentes.
Luego, desde las 15, la actividad se trasladó al Salón Ala Mitre del Hotel Maran Suites And Towers, donde se desarrolló una charla informativa sobre la Ley de Mecenazgo en la provincia de Entre Ríos.
La exposición estuvo a cargo del Dr. Fernando Spiazzi y la Dra. Judith Abreu, quienes explicaron los alcances, herramientas y beneficios que ofrece esta normativa para las instituciones deportivas.
La mesa estuvo integrada además por Alejandro Schneider, Nelson Casis, presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol, y Walter Andrade, director de Deportes Federados. El objetivo fue brindar información concreta a los dirigentes sobre una herramienta que puede resultar de utilidad para el desarrollo y financiamiento de proyectos vinculados al deporte.
La propuesta permitió conocer aspectos de una legislación que busca generar mecanismos de apoyo para las instituciones y que, en el caso del fútbol, puede transformarse en una alternativa para acompañar obras, infraestructura y distintos proyectos institucionales.
El fútbol del interior, bajo la lupa y con una agenda común
A las 16 llegó otro de los momentos centrales de la jornada: la presentación del Mapa Socioeconómico del fútbol del interior. El trabajo estuvo a cargo del profesor y economista Claudio Salas, quien presentó un libro en el que se refleja el movimiento económico y el impacto social que genera el fútbol argentino fuera de los grandes centros de atención.
La presentación permitió dimensionar la importancia que tiene el fútbol como actividad deportiva, social y económica, especialmente en las comunidades del interior, donde los clubes cumplen además un rol fundamental como espacios de pertenencia, formación y contención.
La mesa contó con la presencia de Javier Treuque, vicepresidente de AFA y del Consejo Federal; Mario Echevarría, vocal del Comité Ejecutivo de AFA; y Alejandro Schneider. Allí se puso en consideración una mirada amplia sobre la realidad del fútbol del interior y sobre la necesidad de contar con herramientas que permitan conocer su verdadera dimensión.
Los números y datos expuestos por Salas forman parte de una mirada que intenta poner en valor todo aquello que ocurre alrededor de una cancha: el movimiento de jugadores, entrenadores, árbitros, dirigentes, familias, comercios, instituciones y comunidades enteras que se movilizan cada fin de semana detrás de una camiseta.
El cierre de la jornada llegó desde las 18.30, en el Salón Rivadavia, con un gran encuentro dirigencial que reunió a representantes de la Región Litoral Sur, invitados especiales y autoridades del Consejo Federal de AFA.
Fueron oradores Mario Echevarría, Alejandro Schneider, Luis Luque, Delegado por Santa Fe ante el Consejo Federal; Javier Treuque, Nelson Casis, Carlos Lanzaro, Mario Giammaría y Sergio Pezzotta, entre otros dirigentes y protagonistas del fútbol regional.
El encuentro tuvo un fuerte contenido institucional y permitió ratificar la intención de construir una agenda común entre Entre Ríos y Santa Fe.
Schneider fue el encargado de dar la bienvenida y agradecer la presencia de todos los dirigentes que acompañaron el lanzamiento. En ese marco, destacó la importancia de poner en marcha una estructura que permita trabajar cerca de las ligas y los clubes.
“Hoy damos el puntapié inicial a esta región, dos provincias ricas en fútbol con grandes deportistas y hasta campeones del mundo. Con Luis Luque vamos a desarrollar una actividad donde vamos a estar codo a codo con las 38 Ligas que componen esta gran región, son más de 800 clubes que la componen y 250.000 jugadores que están federados en el Consejo Federal”, señaló.
El dirigente también remarcó la necesidad de mantener abiertas las puertas de la nueva delegación para abordar las diferentes problemáticas que atraviesan las instituciones.
“Con las puertas abiertas de la delegación vamos a trabajar sobre la problemática, empezando por la macro hasta llegar a la micro. Agradezco a todos que hoy están acá en Paraná para poner en marcha este camino”, expresó Schneider.
La jornada dejó así una imagen que trasciende un acto protocolar. La Región Litoral Sur comenzó oficialmente su recorrido con la mirada puesta en las 38 ligas, más de 800 clubes y cientos de miles de futbolistas que forman parte de una estructura que tiene en el Consejo Federal un espacio de representación y desarrollo.
Entre Ríos y Santa Fe, dos provincias con una profunda tradición futbolística y protagonistas de grandes páginas del deporte argentino, comenzaron a transitar juntas una nueva etapa institucional.
El desafío será sostener ese vínculo, escuchar las necesidades de cada liga, acompañar a los clubes y transformar las ideas en acciones concretas. La apertura de la Delegación Paraná fue, en ese sentido, mucho más que una inauguración: fue el punto de partida de una construcción colectiva.
Diario El Litoral estuvo presente durante toda la jornada, acompañando esta nueva iniciativa y siendo testigo del comienzo de un camino que tendrá como protagonistas a los dirigentes, clubes, ligas, árbitros, jugadores y todos aquellos que forman parte del fútbol de ambas provincias.
La pelota, una vez más, empezó a rodar. Esta vez, desde la organización y el trabajo conjunto, con la Región Litoral Sur como escenario y con el fútbol del interior como gran protagonista.