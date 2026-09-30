Consejo Federal de AFA

La Región Litoral Sur puso primera en Paraná y abrió un nuevo camino para el fútbol del interior

Con la presencia de autoridades del Consejo Federal de AFA, dirigentes de Entre Ríos y Santa Fe, árbitros y representantes de las 38 ligas que integran la región, se inauguró oficialmente la Delegación Paraná de la Región Litoral Sur. Firma de contratos arbitrales, Ley de Mecenazgo, presentación del Mapa Socioeconómico del fútbol del interior y un multitudinario encuentro dirigencial marcaron una jornada que quedó en la historia.