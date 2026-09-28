Torneo Federal Amateur

Colón SJ y San Lorenzo igualaron en un partido de alto vuelo

Colón de San Justo y San Lorenzo de Esperanza empataron 2 a 2 en un atractivo encuentro disputado en San Justo. El equipo de Mauricio Chiementín ya aseguró su clasificación a la próxima ronda, mientras que el conjunto esperancino deberá definir su futuro ante Sanjustino en la última fecha.