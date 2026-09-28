El Torneo Federal Amateur sigue entregando emociones y, en San Justo, Colón SJ y San Lorenzo de Esperanza protagonizaron un partido intenso, entretenido y con alternativas cambiantes que terminó en empate 2 a 2. Un resultado que dejó sensaciones diferentes para cada uno de los protagonistas.
Colón SJ y San Lorenzo igualaron en un partido de alto vuelo
Colón de San Justo y San Lorenzo de Esperanza empataron 2 a 2 en un atractivo encuentro disputado en San Justo. El equipo de Mauricio Chiementín ya aseguró su clasificación a la próxima ronda, mientras que el conjunto esperancino deberá definir su futuro ante Sanjustino en la última fecha.
Colón de San Justo, conducido técnicamente por Mauricio Chiementín, afrontó el compromiso con la tranquilidad de saber que ya tiene su lugar asegurado en la siguiente instancia.
El conjunto rojiblanco volvió a mostrar su competitividad y, ante un rival que necesitaba sumar, disputó un encuentro de ida y vuelta, con situaciones frente a los arcos y cuatro goles que le dieron brillo a la jornada.
Nahuel Blanco y Alexis Palacios fueron los encargados de marcar para el dueño de casa, mientras que Fabricio Soto y Facundo Cervantes convirtieron para San Lorenzo de Esperanza. Los cuatro nombres quedaron inscriptos en un partido que tuvo ritmo y que mantuvo la incertidumbre hasta el cierre.
Colón SJ, con el pasaje asegurado
El empate le permitió a Colón de San Justo sostener su condición de protagonista en la competencia. El equipo de Chiementín ya está clasificado para la próxima ronda y continúa sumando experiencia en un certamen que reúne a representantes de distintas ligas y regiones del país.
El conjunto de San Justo atraviesa además un muy buen momento en el ámbito doméstico. Vale recordar que Colón SJ marcha primero, con 14 puntos, en la Zona A de la Liga Santafesina de Fútbol, una campaña que refleja la regularidad que viene mostrando durante la temporada.
San Lorenzo se juega todo ante Sanjustino
Para San Lorenzo de Esperanza, en cambio, el empate dejó abierta la definición. El conjunto esperancino todavía tiene posibilidades de continuar en el Torneo Federal Amateur, pero deberá esperar a la última fecha para conocer su destino.
Allí tendrá un duelo decisivo frente a Sanjustino, en un cruce que tendrá todos los condimentos de una verdadera definición. Los puntos en juego serán determinantes y cada detalle tendrá un peso especial.
Así, mientras Colón de San Justo disfruta de la clasificación y ya piensa en lo que viene, San Lorenzo deberá afrontar una jornada decisiva. El 2 a 2 en San Justo repartió puntos, pero dejó una certeza: la historia todavía tiene un capítulo más por escribirse.