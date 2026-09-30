Cosmos FC transita días de celebración, crecimiento y mucho trabajo. Mientras su primer equipo disfruta de la clasificación a la ronda siguiente del Torneo Regional Federal Amateur, la institución de Recreo ya tiene puesta toda su energía en uno de los acontecimientos más esperados de su calendario: la 16ª edición del Torneo de Fútbol Infantil “Talento 2026”.
Talento 2026: Cosmos prepara otra gran fiesta del fútbol infantil
Del 5 al 8 de noviembre, el predio Cosmos de Recreo recibirá a 130 equipos y cerca de 3000 chicos de las categorías 2015 a 2019. El club presentó su nueva camiseta, diseñada por Kalcomax, celebró sus 16 años de vida y llega al gran torneo infantil con la alegría de haber clasificado a la siguiente ronda del Federal Amateur.
Del 5 al 8 de noviembre, el predio Cosmos será escenario de una verdadera fiesta deportiva. Allí se reunirán 130 equipos y cerca de 3000 chicos de diferentes localidades de Santa Fe, la región y Entre Ríos, quienes durante cuatro jornadas compartirán fútbol, amistad, diversión y una experiencia que, para muchos, quedará guardada para siempre.
El “Talento” nació como el sueño de un grupo de dirigentes y colaboradores que apostaron al fútbol infantil como una herramienta de integración y crecimiento. Con el paso de los años se transformó en un clásico de la provincia y en una cita que los clubes esperan con entusiasmo.
Un clásico que sigue creciendo
Las categorías 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 serán protagonistas de cuatro días a puro fútbol. Para recibir semejante convocatoria, Cosmos prepara sus diez canchas, que se encuentran en excelentes condiciones, además de los diferentes espacios destinados a las familias que acompañarán a los pequeños futbolistas.
El presidente de Cosmos FC, Gustavo Ferroglio, encabezó la presentación realizada en Win Sock, donde confluyeron tres motivos de celebración para la institución: la nueva camiseta del primer equipo, los 16 años de vida del club y el lanzamiento de una nueva edición del Talento.
“Hoy presentamos la camiseta del primer equipo, festejamos 16 años de vida y anunciamos con satisfacción el nuevo Talento 2026. Ver cómo este evento sigue creciendo año tras año nos llena de orgullo. Lo hacemos con mucho esfuerzo, pero sobre todo con mucha pasión. Queremos que cada chico que venga a jugar se lleve una experiencia inolvidable”, destacó Ferroglio.
El dirigente también hizo hincapié en la preparación del predio. “Nos enorgullece recibir a tantos equipos. Cada año buscamos mejorar en todos los aspectos, porque entendemos que el fútbol infantil merece el mejor escenario posible”, señaló.
La organización requiere una tarea que comienza mucho antes de que la pelota empiece a rodar. Profesores, dirigentes, colaboradores, padres, personal municipal y distintas instituciones trabajan en conjunto para que durante los cuatro días todo funcione de la mejor manera.
Martín Binni, responsable de la coordinación futbolística, resaltó precisamente ese esfuerzo colectivo. “El crecimiento de los últimos años ha sido enorme, y eso se debe al compromiso de todos. Profesores, padres, dirigentes, personal municipal… todos aportan su granito de arena para que el torneo sea un orgullo para la ciudad”.
Binni también destacó el estado de los campos de juego: “Están impecables. Las lluvias ayudaron mucho y el césped luce increíble. Queremos que los chicos tengan la mejor experiencia posible y trabajamos todos los días para lograrlo”.
Fútbol, familia y amistad
El Talento es mucho más que una competencia. Es un encuentro de familias, una oportunidad para que los chicos conozcan nuevos compañeros, enfrenten a otros equipos y disfruten del juego en un ambiente pensado especialmente para ellos.
El predio contará con sectores de sombra, espacios de descanso y servicio de buffet, además de diferentes propuestas recreativas. La intención es que quienes lleguen desde otras localidades encuentren un lugar cómodo para pasar toda la jornada.
“Cosmos FC está preparado para recibir a una gran cantidad de personas. Sabemos que el torneo convoca a muchísimas familias y queremos que todos se sientan bienvenidos”, afirmó Ferroglio.
La expectativa crece a medida que se acerca noviembre. La cantidad de instituciones confirmadas vuelve a mostrar la dimensión que adquirió el torneo, que ya forma parte de la agenda del fútbol infantil santafesino.
“Lo más importante para nosotros es que los chicos se diviertan y vivan una experiencia inolvidable. Más allá de los resultados, lo que queda son las sonrisas, los abrazos y las amistades que nacen en el torneo”, sostuvo Ferroglio.
Durante la presentación también estuvo Rodolfo Wagner, de Paraná Medio, junto a representantes del área de salud del Sanatorio Garay, instituciones que acompañan el crecimiento de Cosmos.
Wagner destacó el vínculo construido con el club y confirmó el acompañamiento: “Poner un coche a disposición para los deportistas de Cosmos es un gran orgullo. Seguimos acompañándolos en su crecimiento y aprovechamos para felicitarlos en este nuevo aniversario”.
Cosmos, mientras tanto, no se detiene. A los festejos por sus 16 años y al buen presente deportivo de su primera división se suma ahora la ilusión de volver a vivir cuatro jornadas inolvidables en Recreo.
Y habrá más. El Talento 2026 también tendrá su capítulo femenino, reservado para los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre, con las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16.
Así, noviembre tendrá al predio Cosmos como una gran casa del fútbol infantil. Casi 3000 chicos, 130 equipos, diez canchas y cientos de familias serán parte de una nueva edición de un torneo que nació desde la pasión y que, 16 años después, continúa creciendo con la misma convicción: que la pelota sea siempre una excusa para encontrarse, jugar y disfrutar.