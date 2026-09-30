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Talento 2026: Cosmos prepara otra gran fiesta del fútbol infantil

Del 5 al 8 de noviembre, el predio Cosmos de Recreo recibirá a 130 equipos y cerca de 3000 chicos de las categorías 2015 a 2019. El club presentó su nueva camiseta, diseñada por Kalcomax, celebró sus 16 años de vida y llega al gran torneo infantil con la alegría de haber clasificado a la siguiente ronda del Federal Amateur.