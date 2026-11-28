La pelota volvió a rodar y el fútbol infantil volvió a ser protagonista. El torneo Azul y Oro, organizado por Sportivo Guadalupe, ingresó este sábado en su segunda jornada y desde temprano convirtió a Santa Fe en una gran fiesta para los más chicos.
El Azul y Oro de Guadalupe vive otra jornada a puro fútbol
El tradicional torneo infantil de Sportivo Guadalupe tuvo este sábado su segunda jornada clasificatoria. Desde las 9, El Litoral acompañó a los chicos en el predio Funes Club y en el estadio principal del club. Cientos de niños disfrutaron de una verdadera fiesta deportiva, con goles, familias y mucha pasión.
Desde las 9, El Litoral acompañó nuevamente a los protagonistas en el maravilloso predio Funes Club, donde cientos de niños se repartieron en las distintas canchas preparadas especialmente para recibir una nueva fecha de competencia. Goles, festejos, abrazos y mucha ilusión fueron parte de una jornada que tuvo al fútbol como denominador común.
También en el estadio principal de Sportivo Guadalupe la actividad fue intensa. Los equipos buscaron avanzar en el certamen y los pequeños futbolistas no se dieron descanso. Cada partido fue una oportunidad para disfrutar, aprender y compartir, más allá del resultado.
Una fiesta dentro y fuera de la cancha
El calorcito santafesino se hizo sentir, pero la organización pensó en todos los detalles para que la jornada pudiera disfrutarse de la mejor manera. Gazebos, sombrillas y la presencia de una frondosa arboleda permitieron encontrar momentos de descanso y alivio entre partido y partido.
Las familias también tuvieron su lugar en esta gran celebración. El buffet, colmado de propuestas para todos los gustos, y las bebidas bien frías acompañaron una jornada que se extendió durante buena parte del día. Porque el Azul y Oro no es solamente fútbol: es encuentro, amistad y la posibilidad de compartir una experiencia que los chicos seguramente recordarán.
Mañana, el momento de las definiciones
Con la etapa clasificatoria llegando a su final, el torneo se prepara ahora para vivir su jornada decisiva. Este domingo llegarán las semifinales y las finales, el momento esperado por todos los equipos que consiguieron superar las distintas etapas.
Sportivo Guadalupe volverá a abrir sus puertas para cerrar una nueva edición del Azul y Oro con el mismo espíritu que marcó todo el torneo: chicos corriendo detrás de una pelota, familias acompañando y una institución que apuesta al fútbol infantil como espacio de formación, diversión y encuentro.
La fiesta todavía no terminó. Queda el capítulo más esperado. Y, como ocurre en cada gran torneo infantil, serán los chicos quienes vuelvan a tener la última palabra.