Fútbol infantil

El Azul y Oro de Guadalupe vive otra jornada a puro fútbol

El tradicional torneo infantil de Sportivo Guadalupe tuvo este sábado su segunda jornada clasificatoria. Desde las 9, El Litoral acompañó a los chicos en el predio Funes Club y en el estadio principal del club. Cientos de niños disfrutaron de una verdadera fiesta deportiva, con goles, familias y mucha pasión.