Torneo provincial de Fútbol

El Lagunero y el Tiburón avanzaron por la vía del suspenso

Ciclón Racing y Náutico El Quillá sellaron su clasificación a Cuartos de Final en definiciones vibrantes desde el punto penal. Sportivo Guadalupe, en cambio, quedó en el camino pese a luchar hasta el último minuto. La Liga Santafesina mantiene dos representantes en carrera en la Copa Federación.