Nacional vuelve a apostar al semillero con la tercera edición de la Copa Albos del Sur
Este viernes desde las 17.30 horas comenzará el 3° Torneo de Verano para divisiones infantiles organizado por el Club Nacional de Santa Fe. Participarán instituciones de la región y se espera un gran marco de público para acompañar a los más chicos.
Nacional, un club con comodidades para disfrutar el torneo que se viene.
El Club Nacional de Santa Fe se prepara para vivir otra jornada de fiesta deportiva con la puesta en marcha de la tercera edición del Torneo de Verano “Copa Albos del Sur”, certamen destinado a las divisiones infantiles que se desarrollará durante cuatro jornadas en las instalaciones de la institución, ubicada en Urquiza 866.
El torneo dará inicio este viernes desde las 17.30 horas y estará dirigido a las categorías 2015, 2016, 2017 y 2018, reafirmando el compromiso del club con el desarrollo formativo y la promoción del fútbol infantil en la región.
Desde la organización confirmaron que el fixture ya fue entregado a cada uno de los delegados de los equipos participantes, permitiendo que todo se encuentre listo para el puntapié inicial.
Las instituciones que formarán parte de esta nueva edición serán Nacional, Colón Rojo, Colón Negro, Cosmos FC, Gimnasia y Esgrima, Newell’s Old Boys, La Salle, El Pozo y la escuela Los Chicos del Sur, conformando un atractivo cuadro competitivo que reunirá a numerosos jóvenes talentos.
Inferiores liga categoría 2012 Nacional vs Vecinal Galvez
Una propuesta pensada para el crecimiento deportivo
El certamen se disputará en la cancha principal del club, que será dividida en dos campos de juego para permitir el desarrollo simultáneo de partidos bajo la modalidad de fútbol 9, una estructura que favorece la participación activa de los chicos y promueve el aprendizaje dentro del juego.
Desde la organización remarcaron que el objetivo principal continúa siendo brindar un espacio de competencia sana, donde prime la formación deportiva y humana de los niños, fortaleciendo valores como el compañerismo, el respeto y el juego limpio.
Además, los encuentros contarán con arbitrajes oficiales pertenecientes a la Liga Santafesina de Fútbol, garantizando un desarrollo ordenado y profesional de cada jornada.
Nacional Los Piratitas categoría 2011 inferiores Liga
Un evento para disfrutar en familia
Como en cada edición, se espera una importante convocatoria de público. Las tribunas estarán habilitadas, al igual que los espacios comunes del predio, donde las familias podrán instalarse cómodamente para acompañar a los chicos durante toda la jornada, en un clima característico del fútbol infantil santafesino, con sillones, reposeras y el mate como protagonistas.
También habrá un completo servicio de buffet, pensado para que jugadores, familiares y público en general puedan disfrutar de una experiencia integral durante el desarrollo del torneo.
De esta manera, el Club Nacional vuelve a posicionarse como uno de los referentes en la organización de competencias formativas, apostando al crecimiento del fútbol infantil y consolidando un espacio de encuentro para la comunidad deportiva de Santa Fe.