Torneo de Fútbol Infantil

Nacional vuelve a apostar al semillero con la tercera edición de la Copa Albos del Sur

Este viernes desde las 17.30 horas comenzará el 3° Torneo de Verano para divisiones infantiles organizado por el Club Nacional de Santa Fe. Participarán instituciones de la región y se espera un gran marco de público para acompañar a los más chicos.