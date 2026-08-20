Santa Fe ciudad

Barrio Las Paltas: vecinos de Colastiné Norte reclaman mejoras y mayor atención

Residentes de este sector de Colastiné Norte aseguran que realizaron gestiones ante la vecinal, el centro logístico de la Guardia y el 0800 de la Municipalidad de Santa Fe. También presentaron una nota dirigida al intendente, pero sostienen que todavía no recibieron respuestas.