Vecinos de barrio Las Paltas, en Colastiné Norte, manifestaron su preocupación por la falta de respuestas a distintos reclamos que, según relataron, vienen realizando desde hace tiempo ante organismos municipales.
Barrio Las Paltas: vecinos de Colastiné Norte reclaman mejoras y mayor atención
Residentes de este sector de Colastiné Norte aseguran que realizaron gestiones ante la vecinal, el centro logístico de la Guardia y el 0800 de la Municipalidad de Santa Fe. También presentaron una nota dirigida al intendente, pero sostienen que todavía no recibieron respuestas.
De acuerdo con el testimonio recibido por El Litoral, un grupo de residentes decidió elevar el planteo directamente al intendente de la ciudad de Santa Fe luego de realizar gestiones por diferentes vías, aunque aseguran que tampoco obtuvieron una respuesta a esa presentación.
Reclamos por distintas vías
Según explicaron los vecinos, las gestiones comenzaron con contactos con la vecinal del barrio y continuaron ante el centro logístico de la Guardia. A esos pedidos se sumaron varios reclamos realizados a través del 0800 de la Municipalidad de Santa Fe.
Los residentes sostienen que, pese a haber utilizado esos canales, las respuestas no llegaron o no se tradujeron en las soluciones que esperaban para el sector.
Frente a esta situación, un grupo de vecinos tomó la decisión de presentar una nota dirigida al intendente. El objetivo, según explicaron, fue buscar una respuesta directa ante una problemática que consideran que se mantiene desde hace tiempo.
Los habitantes de Las Paltas describen la situación del barrio como de “abandono”, aunque se trata de una apreciación expresada por los propios vecinos y no de una evaluación oficial.
El reclamo apunta, fundamentalmente, a lograr una mayor atención sobre el sector y a que se atiendan las necesidades que los residentes vienen planteando.
“No tienen que hacer grandes gastos”, señalaron los vecinos al explicar el sentido de su pedido. En ese sentido, remarcaron que su intención es que exista un mejor aprovechamiento de los recursos municipales y que se intervenga sobre las situaciones que consideran prioritarias.
La preocupación expresada por los residentes también está relacionada con la percepción de que el barrio no recibe respuestas pese a que los reclamos fueron canalizados mediante diferentes vías.