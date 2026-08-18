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Vecinos reclaman por luminarias sin funcionar en calle San Martín

Una vecino de la zona aseguró que realiza reclamos desde hace más de un año para que se reparen las columnas de alumbrado público. Según su testimonio, de las 12 luminarias del sector solamente una funciona.

Hace más de un año que relaman. Imagen ilustrativaHace más de un año que relaman. Imagen ilustrativa
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Una vecino de calle San Martín al 1600, en la ciudad de Santa Fe, manifestó su preocupación por el estado del alumbrado público y aseguró que desde hace más de un año realiza reclamos para solicitar la reparación de las luminarias.

Según relató a El Litoral, en el sector hay 12 columnas y actualmente solamente una estaría funcionando, situación que deja gran parte de la zona a oscuras durante la noche.

El reclamo fue enviado a través de los canales de participación de lectores y forma parte de los planteos que vecinos realizan por problemas de servicios y mantenimiento en distintos puntos de la ciudad.

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Reclamo

De acuerdo con el testimonio aportado por el vecino, el problema se mantiene desde hace más de un año. Durante ese período, afirmó haber realizado distintos pedidos para que se revisen y reparen las luminarias ubicadas sobre la cuadra.

El residente señaló que son 12 las columnas instaladas en el sector y que solamente una permanece encendida. De confirmarse esta situación, la mayor parte del alumbrado disponible en esa zona no estaría funcionando.

El planteo no apunta solamente a una cuestión vinculada con la iluminación de la calle. El vecino sostuvo que la falta de luz genera preocupación entre quienes viven o circulan por el lugar, especialmente durante la noche.

“Con la oscuridad que hay la zona se torna peligrosa”, expresó al describir la situación.

El testimonio refleja una preocupación frecuente entre vecinos ante sectores con iluminación insuficiente.

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