Un vecino de la ciudad de Santa Fe denunció una infracción de tránsito en Regis Martínez esquina General Paz donde un utilitario fue fotografiado detenido sobre la senda peatonal y la rampa de acceso para personas con discapacidad, en la esquina regulada por semáforos.
Estacioná donde quieras: bloqueó la rampa para personas con discapacidad en Regis Martínez esquina General Paz
La situación fue registrada por un lector de El Litoral, quien envió una fotografía del vehículo detenido sobre la esquina. Según indicó, la camioneta se encontraba sin pasajeros.
De acuerdo con la información aportada por el lector a El Litoral, el hecho ocurrió en Regis Martínez esquina General PazSegún su testimonio, el vehículo permanecía estacionado sin ocupantes, ocupando tanto la senda peatonal como la bajada destinada a personas con movilidad reducida.
La imagen enviada muestra una camioneta utilitaria de color negro detenida sobre el cordón rebajado, invadiendo el espacio reservado para el cruce de peatones.
La situación, de acuerdo con el vecino, dificultaba el tránsito de quienes debían atravesar la esquina, especialmente personas en silla de ruedas, adultos mayores, personas con cochecitos de bebé o con movilidad reducida.