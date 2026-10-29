Este miércoles se reunió la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. El encuentro fue convocado por su presidenta Laura Rodríguez Machado (LLA-Córdoba), tras el pedido formulado en la sesión maratónica del 21 de octubre.
Diputados comenzó a debatir sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales
El tema fue pedido en la sesión del 21 de octubre pero, sin los apoyos necesarios, hubo un compromiso de llevarlo a comisión donde, aseguraron, “no va a quedar ninguna voz sin ser oída”. El “caso Segovia” como motor.
En aquella ocasión, cuando el extenso orden del día preveía una modificación del Código Penal para incorporar delitos de vandalismo rural, Pablo Juliano (Provincias Unidas) pidió un apartamiento del reglamento para sumar a esos cambios la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual.
No logró mayoría especial en ese momento para avanzar con el tema, pero si un compromiso, que se cumplió, de llevarlo a comisión.
La reunión se concretó este miércoles y allí se expusieron lineamientos de los 12 proyectos presentados por referentes de distintas bancadas (40 legisladores en total), que tienen diferencias y matices pero siguen un hilo conductor: asegurar una pena razonable para estos delitos y que la prescripción no atente contra la justicia para las víctimas.
Más allá de las cifras de abuso sexual y de los casos que están invisibilizados porque no llegan a una denuncia, hay un hecho que subyace como motor de la mayoría de los proyectos de la Cámara baja: el “caso Segovia” que toma el nombre de Yamila, la mujer que impulsó durante años la búsqueda de Alberto Martín del Valle, el padrastro de su hermana a quien abusó cuando era menor de edad y permaneció prófugo durante 14 años.
Del Valle fue detenido en agosto y el juez de Garantías Guillermo Mércuri declaró extinguida la acción penal por prescripción y lo sobreseyó por los delitos de abuso sexual agravado y tentativa de aborto.
Aquella resolución fue apelada ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca. Del Valle continúa detenido, pero por una causa vinculada con el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Por eso, las iniciativas procuran modificar artículos del Código Penal que habilitan la prescripción de los delitos y ponen el foco en los casos de fuga.
Un “vacío legal”
“No va a quedar ninguna voz sin ser oída en esta comisión”, dijo Rodríguez Machado en este primer acercamiento al tema que deberá seguir su debate en reuniones posteriores con el compromiso de no dilatar un dictamen y posterior tratamiento en el recinto de sesiones.
Así fue como se escucharon a autores de las iniciativas en discusión; entre otros a Luciana Potenza (UxP), quien aludió a dos casos: el de Segovia y el de Jorge Montes de Oca quien abusó de su hija entre los 6 a 11 años, se fugó durante más de una década y fue hallado tras la búsqueda de la propia víctima.
“Cuando los encuentran la respuesta de la Justicia es que el delito está prescripto”, advirtió la legisladora que redactó su proyecto junto a Yamila Segovia y los abogados querellantes.
“El vacío legal que tenemos es la fuga y a eso hay que darle una respuesta”, concluyó Potenza quien propone una modificación en el artículo 67 del Código Penal.
Virginia Gallardo (LLA) también expuso sobre la reforma parcial del Código y consideró que “hay delitos frente a los cuales el paso del tiempo por si solo no puede ser una respuesta del Estado” a la vez que introduce varias modificaciones que tienen el acompañamiento de más de 50 legisladores.
Carlos Gutiérrez habló como abogado penalista y pidió que además de hacer las reformas penales necesarias, se capacite a las fuerzas policiales para encontrar a los abusadores a quienes calificó, en base a su experiencia, de “irrecuperables”.
Luego siguieron las exposiciones de Damián Arabia (LLA), Marcelo Mango (UxP), Luis Petri (LLA), Yamila Ruiz (Innovación Federal) quien pidió avanzar sobre el tema grooming, que es el acoso de una persona adulta a un niño, niña o adolescente con fines de delitos de integridad sexual.
El “momento oportuno”
La reunión tuvo carácter de informativa y permitió poner sobre la mesa las distintas propuestas que, con matices, procuran asegurar que se haga justicia.
“Los delitos sexuales enmudecen a las víctimas, cualquiera sea la edad”, dijo Ruiz para quien es el “momento oportuno” para enmendar una deuda historia de la política y de la legislación argentina con víctimas de delitos de abuso sexual que “por miedo, vergüenza, barreras culturales o institucionales no tuvieron la fuerza para denunciar estos hechos”.
“Que la justicia no tenga fecha de vencimiento para estos delitos aberrantes”, pidió.
Luego siguieron las presentaciones de Johanna Longo (UxP), Pablo Juliano (Provincias Unidas), Jimena López (UxP) y Horacio Pietragalla (UxP).
Todos los proyectos, con sus propuestas, similitudes y diferencias, fueron puestos a disposición de los integrantes de la comisión a fin de buscar los puntos en común y trabajar en uno o más dictámenes. Algunos de los proyectos tienen giro también a la comisión de Familias, Niñez y Juventudes.
La coincidencia está en que “más allá de los aspectos técnicos de la ley que se apruebe, tiene que mediar la urgencia”.