12 proyectos para modificar el Código Penal

Diputados comenzó a debatir sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales

El tema fue pedido en la sesión del 21 de octubre pero, sin los apoyos necesarios, hubo un compromiso de llevarlo a comisión donde, aseguraron, “no va a quedar ninguna voz sin ser oída”. El “caso Segovia” como motor.