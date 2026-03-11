Tomaron juramento al nuevo Cuerpo Médico Forense Especializado de Santa Fe

Se tomó juramento este miércoles al nuevo Cuerpo Médico Forense Especializado de la provincia de Santa Fe.
Fue este miércoles por la mañana en la sede Rosario. Prestarán servicio para toda la provincia.
El acto, con la presencia de los ministros de la Corte Suprema de Justicia santafesina Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder, inició a las 11:00 horas.
Fue en el salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia, ubicado en calle Balcarce 1651, 3er piso, en la ciudad de Rosario.
La Corte santafesina recibió el juramento de ley de los profesionales que integrarán el flamante "Cuerpo Médico de Peritos Especializados con asiento en la ciudad de Rosario".
Los nuevos nombres son los de Germán Victor Ramón Calabrese, Guillermo Ernesto Moses y Silvia Verónica Aiello, quienes prestaron juramento este 11 de marzo.
Los médicos se desempeñarán en la sede de Rosario, pero prestarán funciones en todas las sedes de la Provincia donde la Corte Suprema les asigne competencia según las necesidades del servicio judicial.