Tomaron juramento al nuevo Cuerpo Médico Forense Especializado de Santa Fe

Fue este miércoles por la mañana en la sede Rosario. Prestarán servicio para toda la provincia.

Cuerpo Médico de Peritos Especializados con asiento en la ciudad de Rosario. Crédito: Poder Judicial
Por: 

Se tomó juramento este miércoles al nuevo Cuerpo Médico Forense Especializado de la provincia de Santa Fe.

El acto, con la presencia de los ministros de la Corte Suprema de Justicia santafesina Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder, inició a las 11:00 horas.

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Crédito: Poder JudicialLos ministros de la Corte Suprema de Justicia. Crédito: Poder Judicial

Fue en el salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia, ubicado en calle Balcarce 1651, 3er piso, en la ciudad de Rosario.

Nuevos Peritos Especializados

La Corte santafesina recibió el juramento de ley de los profesionales que integrarán el flamante "Cuerpo Médico de Peritos Especializados con asiento en la ciudad de Rosario".

El momento de la jura. Crédito: Poder JudicialEl momento de la jura. Crédito: Poder Judicial

Los nuevos nombres son los de Germán Victor Ramón Calabrese, Guillermo Ernesto Moses y Silvia Verónica Aiello, quienes prestaron juramento este 11 de marzo.

El momento de la jura. Crédito: Poder JudicialEl momento de la jura. Crédito: Poder Judicial

Los médicos se desempeñarán en la sede de Rosario, pero prestarán funciones en todas las sedes de la Provincia donde la Corte Suprema les asigne competencia según las necesidades del servicio judicial.

El momento de la jura. Crédito: Poder JudicialEl momento de la jura. Crédito: Poder Judicial
