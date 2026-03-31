El gobierno nacional confirmó esta semana un total de 36 casos positivos de dengue en todo el país, siendo uno de ellos proveniente de la provincia de Santa Fe.
Se detectó un caso de dengue en el departamento San Cristóbal de Santa Fe
El positivo fue confirmado dentro de una lista total de 36 personas infectadas en Argentina, según el último reporte epidemiológico nacional.
Según el Boletín Epidemiológico Nacional N°801 de Nación, hay un caso notificado por Santa Fe con antecedente de viaje a Maldivas en la semana 10 del año y del serotipo DENV-3. Proviene del departamento de San Cristóbal.
El total de casos
Desde el inicio de la nueva temporada se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) 15.620 casos sospechosos de dengue, de los cuales 35 fueron confirmados por laboratorio detectándose la circulación de los serotipos DENV 1, 2 y 3. El 48% corresponden a casos sin antecedente de viaje.
Los casos son los siguientes:
Dos casos autóctonos en Formosa: un caso con residencia en el departamento Pilagás (SE31) y un caso en el departamento Patiño (SE32).
Diez casos de la Provincia de Buenos Aires: cinco sin antecedente de viaje -Tres de Febrero (SE31), San Isidro (SE43), Cañuelas (SE 51), Morón (SE5) y La Matanza (SE9); cinco con antecedente de viaje a Paraguay (SE35 y SE5), México (SE44), Indonesia (SE47) y Brasil (SE2).
Doce casos notificados en CABA: siete sin antecedente de viaje aún en investigación uno en Comuna 1/Barracas (SE8 DENV-2), cinco en Comuna 10 (Versalles SE9 /Villa Real SE10) y uno en Comuna 7 (Flores SE10); cinco con antecedente de viaje a Brasil (SE32), Sri Lanka (SE35/DENV-3), Pakistán (SE45), México (SE47/DENV-3) y Venezuela (SE1).
Cuatro casos notificados por Córdoba: dos casos con antecedente de viaje a México (SE2 y SE10) y dos casos sin antecedente de viaje (SE9 y SE10) en Córdoba Capital.
Un caso notificado por Catamarca sin antecedente de viaje (SE10), del departamento Ancasti (DENV-2).
Cuatro casos notificados por Entre Ríos con antecedente de viaje a Cuba (SE43), Brasil (SE53; DENV-3), República Dominicana (SE6) y Colombia (SE10; DENV-3). • Un caso notificado por Mendoza con antecedente de viaje a México (SE1), detectándose DENV-3.
La situación de los casos probables
Si bien en la actualidad se registra una baja circulación de dengue a nivel nacional y los casos confirmados continúan siendo escasos y mayormente aislados, en las últimas semanas se observa un aumento en la notificación de casos probables, principalmente en las jurisdicciones de Buenos Aires, Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe.
En este contexto, resulta fundamental promover la toma de segundas muestras y completar los estudios diagnósticos en los casos probables, con el objetivo de confirmar o descartar dengue de manera adecuada y mejorar la calidad de la vigilancia epidemiológica. El estudio de pares serológicos es importante que también se acompañe de la intensificación de búsqueda de otros febriles en el área de casos probables y priorizar la toma de muestras agudas a fin de confirmar rápidamente si efectivamente hay circulación activa de dengue y qué serotipo se encuentra involucrado.