En vivo: Diputados sesiona por imputabilidad de menores y el acuerdo Mercosur–UE

Este jueves la Honorable Cámara de Diputados de la Nación sesiona por otros dos temas de sensibilidad en el marco de las extraordinarias de este 2026.
La cámara baja avanza con la discusión de otros dos temas sensibles de las extraordinarias.
Este jueves la Honorable Cámara de Diputados de la Nación sesiona por otros dos temas de sensibilidad en el marco de las extraordinarias de este 2026.
Tras lograr dictamen de mayoría para las dos iniciativas centrales de la agenda en la cámara baja, el recinto recibe el proyecto que baja la imputabilidad en menores de 16 a 14 años y la ratificación del acuerdo Mercosur-UE.
En un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, el oficialismo junto a sus aliados se alzó con el dictamen de mayoría del nuevo Régimen Penal Juvenil, con el rechazo de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. La reunión se hizo desde las 10.30 en el segundo piso del Anexo “C”, con picos de tensión y un telón de fondo que ya asoma al recinto: bajar la edad, fijar cómo se encierra, y discutir cuánto cuesta.
La presidenta de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, abrió el juego recordando que “son más de 20 proyectos” incorporados al temario y que todos “versan sobre la temática”. La mayoría se cerró con 81 firmas de La Libertad Avanza, PRO, UCR, Innovación, Independencia, Producción y Trabajo, MID y Provincias Unidas.
En paralelo, otro plenario —Relaciones Exteriores y Culto, y Mercosur— dictaminó el proyecto para aprobar el Acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, suscripto el 17 de enero en Asunción. La apuesta del oficialismo fue acelerar: pasarlo a firma el miércoles y llevarlo este jueves al recinto, con Unión por la Patria advirtiendo que la velocidad puede salir cara.
El oficialismo, en los fundamentos, defendió que el acuerdo busca “un marco previsible” para impulsar comercio e inversión, y que permitirá reducir obstáculos “arancelarios y no arancelarios”. También sostuvo que Argentina sumará instrumentos comerciales con países que representan “más del 30% del PBI mundial” y accederá a un mercado de “más de 450 millones de personas”.