Este jueves en Diputados

Con dictamen en mano, el oficialismo lleva al recinto la imputabilidad de menores y el acuerdo Mercosur–UE

Los libertarios y sus aliados consiguieron los despachos para votar en la sesión de mañana la reforma al Régimen Penal Juvenil que baja a 14 años la punibilidad y la aprobación del acuerdo de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.