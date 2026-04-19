Intendentes justicialistas santafesinos nucleados en Vamos estuvieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participando de una serie de reuniones políticas, entre ellas con Axel Kicillof, uno de los posibles precandidatos presidenciales para el 2027.
Cruce en CABA
Lazos con Axel
Corsalini con Kicillof en CABA, calentando motores para 2027. Foto: Vamos
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El grupo liderado por Pablo Corsalini (intendente de Pérez) participó de la movida de la Federación Argentina de Municipios (FAM) hacia el Ministerio de Economía para intentar entregar un petitorio al ministro Caputo.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Pero los santafesinos tuvieron además un encuentro con el venadense Jorge Sola, titular del gremio del Seguro y cosecretario general de la CGT y con Gabriel Katopodis quien es ministro de Kicillof y actúa como organizador de equipos técnicos de un programa de gobierno del bonaerense.
Los intendentes de Vamos anunciaron que quieren sumarse a una propuesta nacional pero también trabajan en una propuesta para Santa Fe.
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