Castellani no deja de caminar la política

Carlos Castellani, industrial del dpto. Belgrano, no puede dejar de recorrer espacios de la política. Liberal, titular de la Ucede durante muchos años, desde esa fuerza fue diputado nacional y provincial.
Carlos Castellani, industrial del dpto. Belgrano, no puede dejar de recorrer espacios de la política. Liberal, titular de la Ucede durante muchos años, desde esa fuerza fue diputado nacional y provincial.
En la semana, estuvo en CABA y posteó su reencuentro con Adrián Menem. "Entre 1999 y 2003 compartimos nuestra labor como diputados nacionales: él representando al peronismo y yo a la UCeDé de Santa Fe. A lo largo de esos años construimos no solo coincidencias en ideas, sino también una relación de respeto y buenos momentos compartidos", explicó en redes sociales.
No obstante, el dirigente dice que por ahora, sigue de cerca el comportamiento de su empresa muy ligada al sector agrario argentino y promete no volver a ser candidato. ¿Será cierto?.