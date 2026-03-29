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Castellani no deja de caminar la política

Carlos Castellani junto a Adrián Menem.Carlos Castellani junto a Adrián Menem.
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Carlos Castellani, industrial del dpto. Belgrano, no puede dejar de recorrer espacios de la política. Liberal, titular de la Ucede durante muchos años, desde esa fuerza fue diputado nacional y provincial.

En la semana, estuvo en CABA y posteó su reencuentro con Adrián Menem. "Entre 1999 y 2003 compartimos nuestra labor como diputados nacionales: él representando al peronismo y yo a la UCeDé de Santa Fe. A lo largo de esos años construimos no solo coincidencias en ideas, sino también una relación de respeto y buenos momentos compartidos", explicó en redes sociales.

No obstante, el dirigente dice que por ahora, sigue de cerca el comportamiento de su empresa muy ligada al sector agrario argentino y promete no volver a ser candidato. ¿Será cierto?.

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