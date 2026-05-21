Esta semana se desarrollará el vigesimosegundo sorteo mensual de Nido, los créditos hipotecarios con la tasa más baja del país que impulsan el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Cuándo y cómo ver el 22° sorteo mensual de los Créditos Nido de Santa Fe
Se sortearán 300 nuevos créditos en dos instancias. El primer turno será para los departamentos La Capital y Rosario. El segundo será para el resto de los departamentos de la provincia.
En esta oportunidad, se sortearán 300 nuevos créditos en dos instancias: el jueves 21 será el turno de La Capital y Rosario; en tanto que el viernes 22 se hará lo propio con el resto de los departamentos de la provincia.
Las jornadas se realizarán en Lotería de Santa Fe y se transmitirán por el canal de YouTube del Gobierno de la Provincia con soporte de RTS. Ambos días, autoridades provinciales brindarán detalles a los medios de comunicación sobre esta nueva instancia.
Sorteo de La Capital y Rosario
Sorteo del resto de departamentos
Reempadronamiento y modernización del sistema
Provincia y el Banco Municipal recuerdan que para participar de las instancias de sorteo es necesario inscribirse ingresando a www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios . Quienes se hayan anotado antes del 1 de enero de 2026, deben actualizar su información.
El proceso se realiza de manera íntegramente online a través del sitio oficial de la Provincia, donde los usuarios deben actualizar algunos datos y validar la información cargada. A partir de herramientas de inteligencia artificial, el sistema permite a los postulantes seguir el estado de su solicitud en cada etapa.
Requisitos y características
Pueden acceder a los créditos Nido quienes residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024; grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.
La evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En función de estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo. En este sentido, vale destacar que quienes no superan el filtro pueden revisar y resolver su situación, para luego inscribirse nuevamente a Nido.
Cabe señalar que el sistema de créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $ 60.000 millones, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.
Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de 5 años para terminación; en tanto que el monto máximo al cuál puede aplicar cada persona es de $ 100 millones, para adquisición y construcción de vivienda y de $ 25 millones, para finalización. La cuota será en valor UVA más 4,2 % para la demanda general, y UVA más 3 % para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.