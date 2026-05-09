Desde el Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe se brindaron detalles oficiales de los pesos invertidos en el marco de la apertura de sobres realizada el pasado martes 5 de mayo por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro para las rutas santafesinas.
Zona por zona: los números de la inversión en rutas de la provincia de Santa Fe
El Ministerio de Obras Públicas brindó mediante la Dirección Provincial de Vialidad las cifras del presupuesto en reparaciones de la apertura de sobres de las recientes licitaciones.
El informe de la cartera del ministro Lisandro Enrico, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), posee un punteo de cada una de sus zonas administrativas alrededor de la bota santafesina y los correspondientes números.
El ambicioso plan de reparación de rutas en todo el territorio provincial cuenta con una inversión masiva que supera los 52.000 millones de pesos destinados a aproximadamente 4.600 kilómetros de trazada.
Presupuesto por Zonas de intervención
La provincia ha sido segmentada en diversas zonas para optimizar las tareas de mantenimiento, asignando los siguientes montos:
Los límites de las zonas no respetan de forma precisa las fronteras departamentales, se trata de límites ilustrativos.
- Zona I (Reconquista) y Zona VIII (Vera): Cuentan con el presupuesto más elevado, alcanzando los $14.226 millones.
- Zona II (San Cristóbal) y Zona IX (Tostado): Se les ha asignado una inversión de $5.696 millones.
- Zona III (Rafaela): Esta zona dispone de un presupuesto oficial de $6.898 millones.
- Zona IV (San Javier) y Zona X (La Capital): La inversión prevista para estas áreas es de $8.550 millones.
- Zona V (El Trébol): Cuenta con una asignación de $8.598 millones.
- Zona VI (Rosario) y Zona VII (Venado Tuerto): Para estas regiones del sur provincial se han destinado $7.014 millones.
Detalles de los Trabajos a Realizar
Las intervenciones técnicas están diseñadas para abordar diferentes niveles de deterioro en la carpeta asfáltica, garantizando la seguridad vial y la durabilidad de las rutas:
- Reparaciones profundas: intervenciones estructurales para corregir fallas en la base de la carretera.
- Reparaciones superficiales: arreglos focalizados en la capa externa del pavimento.
- Texturizado (borrado de Huella): proceso para eliminar las deformaciones longitudinales causadas por el tránsito pesado y mejorar la adherencia.
- Sellado de fisuras: tareas preventivas para evitar que el agua penetre en las capas inferiores y cause daños mayores.
Licitaciones
El pasado 5 de mayo se realizaron las aperturas de sobre con más de 30 ofertas de empresas que pretendían brindar sus servicios. El acto se realizó en la Sala Auditorio de Casa de Gobierno.
Se trata de seis nuevos contratos que van a contemplar dos frentes de trabajo simultáneos cada uno de ellos: Reconquista - Vera, San Cristóbal - Tostado, Rafaela, San Javier - La Capital y El Trébol.
Este contempló rutas clave como la 1, la 2, la 13, la 40, la 91 y la 92, además de múltiples tramos secundarios distribuidos en departamentos como Vera, General Obligado, San Cristóbal, Castellanos, San Javier y Rosario.